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Як свято не перетворити на лихо: головні протипожежні правила на Новий рік

17:53, сьогодні 35 Читать новость на русском
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З наближенням Нового року ймовірність пожеж зростає. Причина – святкові вогні та ілюмінація на живих ялинках. А також необережність з салютами.

Імпровізована квартира. В ній диван, шафа і прикрашена ялинка. І тут раптово - коротке замикання. Лічені секунди і новорічне дерево горить. А разом з ним і помешкання. Це – навчання пожежників. Але в новорічні дні такі виклики цілком реальні і рятувальники приймають їх чимало. Зазвичай біда трапляється, коли свято переростає в п'янку. Тож важливо не переборщити з алкоголем. І звісно варто знати елементарні правила безпеки.

Необхідно забезпечити їй нормальне, стійке положення, зафіксувати, особливо, коли в родині є маленькі діти,
– наголосив заступник начальника управління ДСНС України Євген Лінчевський

А ще ялинка не повинна закривати вихід з квартири. Та й прикраси краще використовувати не паперові чи з вати. Не можна тримати біля дерева відкритий вогонь. Електричні прилади також краще прибрати подалі.

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Якщо без феєрверків аж ніяк, то й тут свої правила безпеки: вивчити інструкцію, закріпити феєрверк, відбігти на безпечну відстань, поки горить фітіль. І, головне, не підходити до нього як мінімум 5 хвилин, адже пристрій може спрацювати із запізненням.

Ще одне залізне правило – купувати лише сертифіковані товари. Продукція має бути перевірена, яка правильно зберігається і не є небезпечною. Якщо, звісно, дотримуватись інструкції.

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Автор: Маріам Оганнисян
Теги: ДСНС Україна Пожежа Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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