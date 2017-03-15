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Як тануть льодовики в Арктиці за 100 років: вражаючі фото порівнянь

17:51, сьогодні 1115 Читать новость на русском
Як тануть льодовики в Арктиці за 100 років: вражаючі фото порівнянь

Ще 100 років тому досліджувати льодовики було справою незвичною. Та невдовзі це знову може стати рідкісним явищем, адже льодовиків стає все менше.

Фотограф з Норвегії Крістіан Аслунд, який співпрацює з Greenpeace, виклав фотопорівння з архіпелагу Шпіцберген у Північно-Льодовитому океані. Якщо ще 100 років тому береги островів були вкриті льодовиками, то в ХХІ столітті тут проступає ґрунт.

Ці фото були використанні для кампанії National Geographic #MyClimateAction.

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Теги: екологія Норвегія LifeStyle
Джерело: BoredPanda
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