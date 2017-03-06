Як Tech Today Hub влаштував фестиваль молодої науки

Перша у 2017 році зустріч інноваційної платформи Tech Today Hub була не такою, як звичайно.

На ній не було солідних докторів та кандидатів наук, які із серйозним виглядом представляли перспективні плоди своєї багаторічної наукової праці. Нещодавня зустріч швидше нагадувала фестиваль чи ярмарок, який повертав у дитинство. Згадайте, як ви самі майстрували з різних деталей під рукою фігурки роботів, машинки, літачки тощо. Показані на Tech Today Hub проекти були такими самими – дитячою творчістю, але вже на сучасному технологічному рівні. Електроніка, смартфони та Інтернет – для сьогоднішньої молоді це звичне середовище, як кисень та їжа. І київські школярі показали, що цікавого можна зробити, поєднавши сучасні технології та натхнення юності.

Відкривала зустріч президент NDI Foundation Ольга Крупська, яка також сказала, що наприкінці зустрічі з’ясується, хто найкраще вміє писати про українську науку. Адже конкурс наукових статей Tech Today Awards завершився, і час підводити підсумки. Вердикт виносили п’ять членів журі, які відмітили високий рівень конкурсних робіт.

Керівник відділу зв’язків з громадськістю Vodafone Вікторія Рубан розповіла, що ідея конкурсу з’явилася, коли вона читала книгу "Світ Софії". Це науково-популярна література про філософію та її методи. За словами Рубан, вона не могла відірватися, поки не дочитала книгу до кінця. Усе тому, що про складний предмет – філософію – розповіли цікаво та захопливо.

Рубан впевнена, що в Україні також є подібні автори, які можуть легко та зрозуміло розповісти про науку. Це і був головний мотив конкурсу Tech Today Awards – дати таким авторам можливість проявити себе. І це цілком вдалося, адже статті також публікувалися не лише на ресурсі Tech Today, а й на інших платформах. Змагання проходило у двох номінаціях: найкраще інтерв’ю з науковцем та найкраща стаття про науковий проект.

Хто ж переміг? Дізнаєтеся відразу після проектів, які презентували київські школярі та студенти на зустрічі Tech Today Hub "Молодь. Інновації. Майбутнє".

Наступною виступила Марина Черниш, яка презентувала концепцію інноваційної лабораторії Fab Lab Fabricator. Ця лабораторія відкрилася півроку тому у Києві, вона обладнана різноманітними станками, 3D-принтерами та сканерами, а також іншим обладнанням, яке необхідне для виробництва прототипів. Саме Fab Lab Fabricator надав молоді можливість створити свої проекти.

Magic Mirror

Перший проект представили інтерн Google Hash Code Федір Бобилєв, призер МАН з математики Тетяна Баценко та призер МАН з фізики Євген Кравченко. Вони показали дзеркало Magic Mirror – напівпрозоре дзеркало з планшетом позаду. Юнаки використали в ньому сучасні технології машинного навчання, додавши цьому девайсу "розуму". Тепер він може підібрати одяг для господаря, аналізуючи його смаки, погоду на вулиці та плани календаря.

Smart Lunch

Шістнадцятирічні київські школярки Ольга Москанова та Влада Сириченко продемонстрували рішення, яке допоможе мати гарячий обід будь-де. Вони запропонувала вбудувати в посуд з їжею "розумний" підігрів. Він повністю автономний, бо працює на акумуляторах, а також має додаток для смартфона, на якому можна вказати час для розігріву. Посуду Smart Lunch необхідно близько 10 хвилин, щоб нагріти вміст, і його можна налаштувати вмикатися, наприклад, перед обідом.

Antidrone

15-річний учень ліцею "Школяр" Віктор Скорняков прагне допомогти бійцям в АТО. Він розробляє систему знищення ворожих дронів, які часто використовуються для коректування артилерійського вогню. Юнак розробив систему, яка вистрілює ракету. Остання, наближуючись до дрона, розкривається та перетворюється на сітку діаметром 7 метрів. Вона охоплює гвинти дрона, і той падає на землю.

Bicycle Computer

Випускник ліцею №145 Ніко Мелікідзе показав своє бачення велокомп’ютера. Його девайс зчитує оберти колеса та розраховує поточну швидкість, а також пройдений шлях. Отримані дані можна подивитися потім у спеціальному додатку на екрані свого смартфона.

Електромагнітна підвіска EAS

Випускник Київського фізико-математичного ліцею Микита Шуцький захоплюється перегонами на радіокерованих машинах. Він представив проект адаптивної підвіски, яка покращує їздові якості таких моделей, намагаючись у поворотах тримати корпус авто паралельно дорозі. Так машина краще повертає та має менше шансів перекинутися на дах.

E–Hammock

Микита Цельєв з київської Інженерної гімназії продемонстрував гамак, але доповнений високими технологіями. Такі меблі дозволяють повністю розслабитися – гойданням займеться електроніка. Для цього юнак вбудував у гамак електромотор з редуктором. Микита показав прототип свого винаходу, та сказав, що його рішення успішно пройшло випробування його татом – він важить близько 100 кг.

Промисловий робот Gripper24

Учень ліцею "Лідер" Данило Семерак спробував розробити універсального та дешевого робота. На Tech Today Hub він показав прототип, який самостійно їздив та рухав своїм маніпулятором. Керування цим роботом відбувається за допомогою смартфона.

Smart-Ball

Високотехнологічні іграшки для домашніх котів і собак сьогодні стають дедалі популярнішими. Учень ліцею №145 Богдан Михайленко також створив подібну. Це куля Smart-Ball, яка завдяки електроніці може рухатися і якою можна керувати з телефона. У майбутньому юнак планує додати кулі "розуму" та датчик присутності тварини, щоб Smart-Ball міг сам "втікати" від кота чи собаки.

Портативний комплекс догляду за рослинами

Випускник 145 ліцею Михайло Барвінко показав гаджет для вирощування їстівних рослин вдома чи на дачі. Це станція аеропоніки, в якій немає ґрунту. Замість нього ультразвукові імпульси перетворюють воду на туман. Коріння рослин висить у цьому тумані та захоплює з нього поживні речовини.

Літаюча тарілка CES–V2 на ефекті Коанда

Микита Шуцький з Київського національного університету представив маловідомий широкому загалу тип літаючого апарату. Це літаюча тарілка, яка використовує ефект Коанда для свого польоту. Цей ефект дозволяє повітрю обтікати спеціально спрофільований корпус апарата і створювати підйомну силу.

Simple Acoustic System

Випускник ліцею "Лідер" Денис Шамрай продемонстрував універсальну звукову колонку. Головна її перевага у тому, що колонку можна постійно вдосконалювати, адже вона має модульний принцип. Колонка має вбудований акумулятор та блок зарядки, тому є повністю автономною.

Лампа Prism of Elven Sight

Школяр Арсен Кучер, який захоплюється програмуванням, представив незвичний світильник. Це світлодіодна лампа, яка використовує магнітну левітацію. Завдяки цьому блок зі світлодіодами літає у повітрі.

Команда Vodafone Україна подарувала FabLab Fabricator цикл науково-популярних книжок, щоб талановита молодь могла відкривати для себе усі грані науки.

Хто в Україні найкраще розповідає про науку

Після проектів української молоді Ольга Крупська запропонувала дізнатися, хто в нашій державі найцікавіше пише про науку. Вона також відзначила, що конкурс мав неочікуваний успіх. На його початку організатори передбачали, що надійде близько десятка статей, але в дійсності їхня кількість наблизилася до півсотні.

За найкраще інтерв’ю приз iPhone 6S отримала Анна Синящик. Вона поговорила з видатним українським математиком Мариною В’язовською, яка нещодавно отримала "Премію Салема 2016".

Лариса Кіт надіслала на конкурс Tech Today Awards чотири статті, і переможною для неї виявилася публікація "Трансформери на службі здоров’я". За неї авторка також отримала iPhone 6S.

А перший приз конкурсу Tech Today Awards – сприяння у організації інтерв’ю з головним українським науковцем, президентом НАН України Борисом Патоном – виборов Станіслав Юрасов за матеріал "Вуглець по-українськи: від гнучких смартфонів до машин без бензину".

Наприкінці

Зустріч Tech Today Hub пройшла святково та цікаво, подарувавши гарний настрій усім присутнім. Перший заступник головного вченого секретаря НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук член-кореспондент НАНУ Володимир Ємельянов сказав, що він з натхненням відчув, як на заміну ветеранам науки підростає молоде покоління. І, за словами Ємельянова, він радий, що в Україні є молодь, яка намагається зробити щось цікаве. Адже це значить, що майбутнє є.