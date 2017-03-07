Як технології змінюють автоперегони: Robocar для Formula-1

Перегони, у яких відсутні пілоти-гонщики, а болідом керує штучний інтелект, - десь так уявляється автоспорт майбутнього. І це майбутнє вже настало.

Robocar – безпілотний електромобіль, створений для перегонів класу Formula. Його "живий" екземпляр організатори "роборейсу" вперше показали на Світовому конгресі мобільних технологій-2017 у Барселоні.

Повністю автономний болід у габаритах не набагато більший за ті, які представляють "королеву автоспорту": 4,5 метри завдовжки та 2 метри завширшки, а важить трохи менше тонни. Чотири електродвигуни – по одному на колесо, потужністю 300 кВт, розганяють цей "агрегат" до 320 км/год.

Зухвалий та футуристичний дизайн Robocar доповнює переконливий набір "розумних" систем та сенсорів за останнім словом техніки. Два радари, 5 лідарів, 2 оптичних і 18 ультразвукових датчиків, 6 камер, GPS-модуль – усім цим "добром" управляє суперкомп’ютер, який під час демонстраційних заїздів довів, що здатен керувати болідом не гірше за професійного пілота.

Хоча справедливо буде зазначити, що й "електронний мозок" від нещасних випадків та аварій на автотреках не застрахований.

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Команди-учасниці безпілотних автоперегонів змагатимуться не стільки у швидкості, скільки в ефективності власних обчислювальних алгоритмів та технологій штучного інтелекту.

Поки ж організатори "роборейсу" проводять випробування на прототипах з кабіною для пілота, щоб у разі чого той міг узяти управління на себе. А от коли на трек для перегонів виїдуть самокеровані "робокари", тепер лише питання часу.

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