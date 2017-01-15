Як терористи Донбасу готуються до війни з Україною: з'явилося відео

У так званій "Донецькій народній республіці" відбулися змагання з військового багатоборства.

Про це у своєму Twitter написав німецький журналіст Джуліан Ропке.

"Тим часом в окупованій Росією Східній Україні, кремлівські" туристи" та місцеві посіпаки готуються до війни", – зазначив він.

Зауважимо, що умови змагань були максимально наближеними до бойових, а наприкінці бойовики продемонстрували, наскільки вони є вправними у рукопашному бою.

До слова, один із сепаратистських телеканалів зробив цілий спеціальний репортаж про такі навчання. Відео можна переглянути тут.

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