Як це було: кіборг пригадав, що бачив у Донецькому аеропорту

Донецький аеропорт українська армія утримувала 242 дні і зрештою, змушена була залишити летовище.

Увесь цей час наші захисники на стільки надійно утримували цей стратегічний об’єкт у самому передмісті Донецька, що ворог назвав їх "кіборгами".

Відхід українських військ почався рівно два роки тому та тривав майже тиждень. Деякі вояки під обстрілами були змушені залишати аеропорт пішки.

"Кіборг" Донецького аеропорту Євген Ковтун згадав, що він виходив з ДАПу вночі, коли вже не залишалося зброї і боєприпасів.



У складі 93 бригади хлопець був корегувальником. До Донецького аеропорту потрапив 6-го січня 2015-го року, коли ситуація загострилася. Хоча в ДАПі комфортно не було ніколи.

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242 дні українські військові відстоювали ДАП. Бої за Донецький аеропорт стали легендою. Його захисників самі бойовики назвали "кіборгами". Втрати і досі не порахували. За даними з відкритих джерел, в ДАПі загинуло понад 200 військових. Майже півтисячі були поранені. Кілька десятків потрапили у полон, а дехто і досі в неволі.

Героїзм бійців, які залишалися на руїнах ДАПу визнали навіть бойовики. Попри нелюдські умови, численні смерті і кров навколо, "кіборг" вважає, що для нього та його побратимів мета перебування у найгарячішій точці фронту завжди була зрозумілою.



Наразі чоловік має роботу у рекламному бізнесі і у разі потреби готовий знову повернутися туди для захисту України.