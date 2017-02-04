Як у Чернівцях з квітами провели у останню путь захисника Авдіївки
У Чернівцях попрощались з військовим, який загинув під Авдіївкою. Сотні мешканців принесли оберемки квітів до тіла Леоніда Дергача – героя, який віддав своє життя, захищаючи нашу країну.
Леонід Дергач залишив роботу, щоб обороняти країну та навчати хлопців на передовій. Колеги по службі прозвали його "Академіком".
Льоня був дуже великий кремезний і форму було дуже важко знайти. Веселий, позитивний хлопець. Я бачила, що біля нього гуртуються хлопці, він командир був в них,
– пригадує волонтерка Ольга Кобевко.
Леонід встигав всюди, кажуть колеги по службі. Він добре ладнав зі студентами і був авторитетом серед бійців, адже часто допомагав юридичними порадами.
Після демобілізації "Академік" покинув викладацьку роботу і повернувся до бойових побратимів.
Юристу за фахом вдалось швидко опанувати військову справу і стати командиром роти.
Він був мобілізований, потім повернувся, пробув півроку вдома, не витримав, і знову заключив контракт. Був молодшим лейтенантом, командиром механізованої роти в 72 бригаді, вчив хлопців, передавав їм досвід,
– розповів військовий комісар Чернівецької області Володимир Шведюк.
1 лютого о 5:00 ранку поблизу Авдіївки Леонід потрапив під обстріл терористів і загинув.
Ховатимуть воїна у рідному селі Зарожани.
Сьогодні у Чернівцях оголосили день скорботи за героєм.
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