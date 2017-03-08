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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Як у фільмі: чоловік знайшов у підвалі будинку справжній скарб

14:47, сьогодні 962 Читать новость на русском
Йенс Хілберт знайшов скарб
Йенс Хілберт знайшов скарб / bild.de

Німець Йенс Хілберт виявив у підвалі свого будинку глечик із срібними монетами.

Він просто хотів відремонтувати підлогу і натрапив на дивний предмет, передає Bild.

Всередині глечика було 75 старовинних срібних монет. Чоловік звернувся до археологів, аби вияснити кому належали ці монети та наскільки вони цінні.

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Виявилось, що гроші виготовили в Брауншвейгу, Бранденбурзі і Курзаксене. Найстаріша монета датована 1563 роком і це монета Іспанських Нідерландів. Загальна вартість усіх монет становить понад 3 тисячі євро.

До того ж, вчені заявили, що вони надалі вивчатимуть монети, адже вони мають велику історичну цінність.

Теги: LifeStyle гроші Курйози
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