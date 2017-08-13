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Як у Києві можуть співати проститутку Лепса, що присмоктався до Путіна, – російський музикант

22:57, сьогодні 1679 Читать новость на русском
Ось хочеться мені задати питання: як ви, українці, співаєте Лепса, який вам в чистому вигляді є ворогом, – Лебединський
Ось хочеться мені задати питання: як ви, українці, співаєте Лепса, який вам в чистому вигляді є ворогом, – Лебединський / 24 Канал

Лише культура, яка ллється з усіх засобів масової інформації, може поставити українців на правильні рейки, натомість зараз у центрі Києва люди в караоке співають пісні Григорія Лепса – співака, який виступав на концертах за нагоди так званого "приєдання" Криму.

Про це заявив російський музикант, співак, композитор Олексій Лебединський ("Професор Лебединський") у коментарі ресурсу "Апостроф".

"Для мене багато, що роблять артисти – це чистої води проституція. Причім проституція в прямому сенсі. Ось якщо дівка займається проституцією, ну, життєво так склалося, їй совість дозволяє, вона особливо нічого поганого не робить. Я маю на увазі духовну проституцію", – підкреслює артист.

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Крім того, він розповів про один цікавий випадок, який побачив у столиці України.

Ось ми їхали Києвом, проїжджали повз караоке і чуємо: люди співають Лепса. У центрі Києва вони співають Лепса – тієї самої людини, який виступає на святі, присвяченому віджаттю Криму. Ось що думають ті українці, які співають Лепса? Це явно продажна фігура, яка весь час поруч з Путіним та яка абсолютно присмокталася до цього режиму. І як ви співаєте пісні цієї повії, яка стоїть поруч з людиною, який послав людей стріляти в ваших хлопців? Ось хочеться мені задати питання: як ви, українці, співаєте Лепса, який вам в чистому вигляді є ворогом, який лиже людині, що на вас напала? Але співають же!
– зауважив музикант.

На його думку, не можна змусити людей бути розумними та такими, що аналізують.

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"Все це повинно принести одне – культура. Лише загальна культура, яка ллється з усіх засобів масової інформації, з кожної дірки – що таке добре, а що таке погано. Тільки це може поставити суспільство на нормальні рейки. Поки що українська держава намагається всіма силами, навіть заборонами, які виглядають дуже суперечливо, скажімо так, насильно нав'язати якісь речі, які відкидає не надто розвинений мозок багатьох людей", – додає Лебединський.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Новини культури Музика
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