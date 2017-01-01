Як у Києві пройшов марш в честь Бандери
19:54, сьогодні 129 Читать новость на русском
Центральними вулицями Києва пройшов смолоскипний марш з нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери.
Завершилося все на майдані Незалежності. Учасники ходи заспівали гімн України. Після того розпочали віче.
Перед тим всі зібралися біля пам’ятника Кобзареві у парку Шевченка. Там вони запалили смолоскипи і рушили центральними вулицями столиці.
Окрім Степана Бандери, у людей в руках були банери із зображенням Романа Шухевича, а також націоналістичними гаслами.
Загалом все пройшло спокійно. Ходу супроводжували 700 правоохоронців, з яких 250 військовослужбовці.
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Джерело: 24 Канал
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