Як у Києві пройшов марш в честь Бандери

Центральними вулицями Києва пройшов смолоскипний марш з нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери.

Завершилося все на майдані Незалежності. Учасники ходи заспівали гімн України. Після того розпочали віче.

Перед тим всі зібралися біля пам’ятника Кобзареві у парку Шевченка. Там вони запалили смолоскипи і рушили центральними вулицями столиці.

Окрім Степана Бандери, у людей в руках були банери із зображенням Романа Шухевича, а також націоналістичними гаслами.

Загалом все пройшло спокійно. Ходу супроводжували 700 правоохоронців, з яких 250 військовослужбовці.

Читайте також: У Львові відзначили день народження Бандери