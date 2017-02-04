Як у Києві українці вийшли на підтримку Авдіївки

"Боже, бережи Авдіївку!" – така акція на підтримку жителів міста пройшла у Києві на майдані Незалежності. Волонтери з організації "КримSOS"" закликали небайдужих зібратися на головній площі країни, аби привернути увагу світу до ситуації, що склалася останніми днями в Авдіївці.

Увесь світ повинен знати ситуацію на Донбасі,- впевнені організатори акції "SaveAvdiivka".

Ми хочемо миру. Жодна людина не захоче, щоб була війна і щоб хтось гинув, щоб в неї був зруйновано дім. Мені здається, що це єдина мета, яка може нас сконсолідувати,

– розповіла активістка "КримSOS" Юлія Федотовських.

Учасники акції створили на майдані Незалежності імпровізовану стіну, до якої прикріпили фотографії обстріляної Авдіївки та плакати з офіційною статистикою втрат української сторони. На цю ж стіну пов'язали червоні стрічки, як символ крові, яка проливаються на сході України.

Читайте також: Гуманітарна істерія. Що зараз відбувається у Авдіївці