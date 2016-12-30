Як у Львові знищили наркотиків на мільйон гривень

В понад мільйон гривень оцінювались наркотики, які знищили поліцейські на Львівщині.

Це – речові докази у 181 кримінальному провадженні, по яких притягнули до відповідальності близько 150 осіб. Самі ж наркотики суд постановив знищити.

Серед знищених наркотичних засобів: героїн, бупренорфін, амфетамін, метадон, трамадол, дезоморфін, канабіс, макова соломка, коноплі, опій та інші.

Знищення наркотиків, вилучених з обігу, зазвичай відбувається двічі на рік.

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