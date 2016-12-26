Як у міністерстві з тимчасово окупованих територій відреагували на можливість блокади Донбасу

Міністру з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадиму Чершину не припала до душі заява батальйону "Донбас" про початок блокади зайнятих бойовиками територій України. В ній він вбачає проблему для решти території України.

Як розповів Вадим Черниш у коментарі "Інтерфакс-Україна", блокада може привести до відключень електроенергії на підконтрольній території України.

Якщо ви хочете, щоб країна пройшла осінньо-зимовий період без відключення світла по всій території України, то необхідно мати можливість переміщати вугілля, інакше ми будемо мати проблему по всій країні,

– сказав міністр

За його словами, з непідконтрольних територій поставляється 9-9,2 мільйона тонн вугілля на рік, тому що теплоелектроцентралі будувалися для роботи з певним типом вугілля – антрацитом, який є в основному на непідконтрольних територіях.

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Окрім того, Вадим Черниш не вважає, що така заборона зможе посприяти процесу звільнення заручників.

Нагадаємо, сьогодні бійці та ветерани батальйону "Донбас" заявили про початок блокади тимчасово окупованих територій.