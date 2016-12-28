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Як у різних куточках України відзначають Хануку

22:55, 27 грудня 133 Читать новость на русском
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Іудейський світ цими днями відзначає Хануку – свято перемоги світла над темрявою. Святкують його і єврейські громади в українських містах.

Дев'ятисвічник розміром у шість метрів з'явився в центрі Одеси на честь єврейського свята Ханука. Його відзначають в пам'ять про події, які відбулися в Єрусалимі більше двох тисяч років тому.

Тоді під час визволення Єрусалимського храму сталося диво – світильник заправлений невеликою кількістю олії, якої мало би вистачити на один день, горів – вісім поспіль. Тому і свято триває вісім днів. Один з головних його звичаїв – запалення свічок.

На честь свята Хануки кількаметрову Ханукію встановили і у Дніпрі. Світильник особливий тим, що працює на газі та електриці. Під час урочистостей дніпровські іудеї прочитали й молитву за всю Україну.

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Щороку свято відзначають у різні дні. Цьогоріч – з 24 грудня і до 1 січня. Так випадає раз на 19 років. Оскільки іудейський Новий рік відзначають восени, то 1-го січня євреї зазвичай святкують прихід фінансового Нового року. Відтак, Харківська громада влаштувала вечірку на тематику "Волл стріт".

Святкування Хануки влаштувала й Іудейська громада Буковини. Щовечора на головній площі міста Чернівців запалюватимуть вогні ханукального світильника, який символізує перемогу світла над пітьмою – добра над злом. Крім того, на гостей свята чекають масові гуляння та частування.

Теги: Одеса Чернівці Харків
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