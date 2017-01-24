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Як у Європі обмежують розмір депутатських зарплат

14:23, сьогодні 912 Читать новость на русском
Нардеп рахує гроші
Нардеп рахує гроші / expres.ua

У більшості країн Європи парламенти самостійно визначають обсяги свого утримання. Проте існує також гранична норма, за яку видатки на парламентську діяльність не виходять.

Так само, як і у Україні, де готується чергове підвищення зарплат народним депутатам, у більшості країн Європи тамтешні парламенти самостійно обирають обсяги власного фінансування. Про це йдеться у статті Наталії Лебідь "Нагодувати депутата: чому народні обранці прагнуть більших зарплат".

"Парламентарі самостійно приймають рішення щодо розміру своєї зарплати в 17 із 27 парламентів ЄС. Проте в 10 із цих країн депутати обмежені певними показниками", – говорить експерт Ростислав Аверчук. Наприклад, в Німеччині, за його словами, зарплата депутатів прив’язана до зарплати державних службовців високого рівня, а в Болгарії не може перевищувати середню зарплату в економіці більш як втричі. В Австрії щорічне підвищення зарплат депутатів не може перевищувати темпів інфляції.

Питання зарплати парламентарів та інших політиків викликає дискусії у багатьох країнах, і немає єдиного погляду на те, який її розмір був би оптимальним», – каже Аверчук. Наприклад, в Італії високі депутатські зарплат привели до того, що професія політика стала надзвичайно прибутковою. У 1948-2006 рр. зарплата італійських депутатів зростала в середньому на 9,9% щорічно, в той час як економіка – лише на 3,2%,
– йдеться у статті.

"У 2009 році у Великій Британії, – зазначає також авторка, – виник чималий скандал, пов'язаний із журналістським розслідуванням, котре встановило, що парламентарі зловживали своїм правом на фінансову компенсацію від держави, використовуючи її для погашення офісних та транспортних видатків. Після цього в країні були впроваджені кардинальні зміни в системі оплати роботи політиків. Однак те, що для британця – шок, для українця – норма".

Після Революції Гідності найбільш кричущі пільги для народних обранців були скасовані, але в силі лишилося право на щорічну оплачувану відпустку тривалістю 45 днів; на пенсію у розмірі 70% від депутатського окладу; безкоштовне медичне обслуговування у спеціалізованих закладах; кошти на оренду житла; на державну охорону; на вивчення іноземних мов та підвищення кваліфікації; видатки на утримання чотирьох оплачуваних помічників та на здійснення депутатської діяльності.

Тим часом експерт Андрій Герус підрахував, що, згідно з електронними деклараціями, у народних депутатів України знаходиться близько 12,3 мільярда гривень.

Всього у депутатів – 12,3 мільярда гривень. Це 31% державного бюджету Молдови на 2016 рік. З них готівкою 7,4 мільярда,
– зазначив він на своєму Фейсбуці.

За словами Геруса, в середньому на одного депутата припадає близько 30,4 мільйона гривень. Проте показники сильно відрізняються по фракціях і групах. "Від 4 мільйонів на депутата "Самопомочі" до понад 50 мільйонів на депутата "Волі народу" та "Відродження", – додав він. При цьому, однак, народним депутатам все одно не вистачає на гідне їх персон життя, говориться в публікації.

Теги: Україна Політика Верховна Рада гроші Доходи політиків
Джерело: 24 Канал
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