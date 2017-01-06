Як уберегти організм від застуди – ці поради пригодяться кожному

В Україні різко похолодало, тож вірогідність підчепити застуду дуже висока. Крім того, небезпечний грип звалює на ліжка все більше українців, є інформація і про летальні випадки. Тому саме час подбати про свій організм та захистити його від сезонних хвороб.

Подвойте кількість вітамінів

Перше правило дуже просте – збільшіть дозу вітамінів. Особливо активно налягайте на вітаміни С та D, які зміцнює імунітет.

Вживайте пробіотики

Велика частина нашої імунної системи концентрується в кишечнику, тож коли проблеми із мікрофлорою кишечника, страждає також імунна система. Стежте за цим органом, а при потребі вживайте пробіотики, що відновлюють роботу кишечника.

Їжте зігріваючу їжу

Найчастіше люди під чіпають застуду, коли перемерзнуть. Тому, щоб не мерзнути треба їсти так звану зігріваючу їжу – це нежирна яловичина, печінка, цибуля-порей, гарбуз, цибуля, часник, спаржа, кава тощо.

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Користуйтесь зволожувачем повітря

Зволожувач полегшує дихання. Крім того, більшість з цих апаратів мають антисептичну функцію, тобто таким чином ви позбудетесь небезпечних вірусів.

Повноцінно відпочивайте

Це очевидний факт, однак його часто ігнорують. Виснажений організм швидше підчепить інфекцію та буде довше і важче з нею боротись. Тож не забувайте повноцінно відпочивати.

Додайте в раціон мед

Цей продукт має цілий комплекс вітамінів, що зміцнює імунітет. Також він пригодиться і в лікуванні, адже пом’якшує подразнене горло та заспокоює кашель.