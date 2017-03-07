Як убезпечити дітей під час подорожі автомобілем: корисні поради

Усі знають, що малечу не можна перевозити в машині без спеціального автокрісла. Як правильно його обрати та якими принципами керуватись при виборі – дивіться у сюжеті.

Якщо ви возите свою дитину в автомобілі, то без автокрісла не обійтися. По-перше, це безпека. Численні краш-тести доводять, що під час аварії спеціальне крісло на 70% підвищує шанси малюка вижити. Адже під час удару чи екстреного гальмування дитина залишатиметься на місці. Малюка утримуватимуть ремені безпеки, і він не вилетить з авто та не травмується.

Дехто пристібає дитину штатними ременями безпеки, які знаходяться в авто. Втім, це неправильно. Адже такі ремені призначені для дорослих, і під час аварії малеча може травмуватися. Якщо ж дитина їздить взагалі не пристебнута, наслідки можуть бути фатальними.

Автокрісло це не лише безпека, а й зручність. По-перше, коли дитина сидить в своєму кріслі, у дорослих звільняються руки. Можна зайнятися своїми справами або пограти з малюком. По-друге, зручно і самій дитині. Юний пасажир розташовується в автокріслі досить високо і може спостерігати за тим, що відбувається на дорозі та пізнавати навколишній світ.

Як правильно вибрати автокрісло

Всі дитячі автокрісла можна розділити на п'ять груп в залежності від віку і ваги дитини.

Дитячі автомобільні крісла категорії "о" призначені для транспортування найменших пасажирів. Вага малюка повинна не перевищувати 10 кілограмів. За віком – це новонароджені та немовлята у віці до півроку. Коштують такі автокрісла від 2 до 5 тисяч гривень.

Крісла групи "0" часто називають автолюльками. Адже тут малюк знаходиться в лежачому положенні і пристібається м’яким широким ременем в районі животика. Також є додатковий захист для голови. Автолюлька встановлюється на задньому сидінні перпендикулярно напрямку руху. Втім, багато відомих виробників автокрісел для дітей відмовилися від випуску продукції групи "0" через погані результати випробувань на краш-тестах.

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Автокрісла групи "0+" призначені для дітей вагою до 13 кілограмів і віком до одного-півтора року. Дитина займає напівсидяче положення і пристібається трьома або п’ятьма ременями безпеки. Сидіння можна легко перевести в лежаче положення. Ціни на такі автокрісла коливаються від 1,5 до понад 7 тисяч гривень.

Крісла мають анатомічну форму, оснащені підголовником і ручкою для перенесення. Під час транспортування на ручку зручно вішати улюблені іграшки малюка. Ці автокрісла встановлюються проти напрямку руху транспорту. Деякі моделі можуть бути багатофункціональними. В домашніх умовах автокрісло використовується як стільчик для годування або крісло-гойдалка. У деяких зразках є кріплення, що підходить до шасі візочка. Тому дитину можна перевозити у візочку, не витягаючи з автокрісла.

Автокрісла для дітей першої вікової групи створені для маленьких пасажирів вагою від 9 до 18 кілограмів і віком від 1 до 4 років. Автокрісла оснащені внутрішніми ременями безпеки і встановлюється у напрямку руху автомобіля. А кріпитися в салоні машини може двома способами – штатними ременями безпеки або ж за допомогою особливої системи кріплення ISO-FIX. Коштують такі автокрісла від 4,5 і до понад 10 тисяч гривень.

Велика перевага крісел цієї групи в тому, що дитині тут дуже комфортно. Вона розташована досить високо і може бачити все, що відбувається за вікном. Якщо ж малюк захоче спати, можна поставити крісло у напівлежаче положення.

Автокрісла для дітей віком від 3 до 7 років і вагою від 15 до 25 кілограмів коштують від 2,5 до понад 8 тисяч гривень. Таке автокрісло можна налаштувати під параметри малюка по висоті та ширині.

Сама ж дитина вже пристібається штатними ременями безпеки. В підголівнику вбудований замок блокування ременя. Таке автомобільне крісло, як і першої групи, монтується у напрямку руху машини.

Остання категорія – автокрісла для дітей віком 6-12 років та зростом до 145 см. Дуже часто такі крісла складються з двох частин – спинки і сидіння. Коли дитина виростає, спинку можна зняти і сідати на бустер – нижню частину автокрісла. Вони продаються і окремо. Автокрісло коштує від 2 до понад 6 тисяч гривень. Бустери дешевші – від 600 гривень до півтори тисячі.

В такому віці дитина вже досить велика і може сидіти на стаціонарному автомобільному сидінні. Але через малий зріст базовий ремінь безпеки на дитині фіксується неправильно – в області шиї. При різкому гальмуванні дитина отримає травми. Тому для додаткової висоти використовують автокрісло або бустер.

Деякі автомобільні крісла для дітей поєднують параметри кількох вікових груп. Зазвичай це групи "0+"/"1", "1"/"2"/"3" та "2"/"3". Такі моделі можна використовувати тривалий час, навіть якщо дитина виросла зі своєї вікової групи. Завдяки універсальності дитячих крісел можна заощадити, купуючи одну модель замість двох чи трьох.

На що ще варто звертати увагу при виборі автокрісла?

Дуже важливим є надійний бічний захист – спеціальна конструкція, яка має захистити дитину під час удару збоку. Тому обирайте моделі з великими підголівниками і боковинами.

Добре придивіться до кріплення. Автокрісло має кріпитися в салоні без особливих зусиль і з мінімальним люфтом ременя безпеки. Якщо часто доводиться знімати і встановлювати дитяче автокрісло, то при покупці слід звернути увагу і на його вагу. Тим більше, коли перевезенням дитини займається мама. Автокрісло з малою вагою не тільки зручно переносити, але і простіше встановлювати.

Важливо, щоб оббивка сидіння не була пофарбована жодними хімічними речовинами, які негативно впливають на здоров'я дитини. Як правило, тканини на якісних автокріслах не вбирають сторонніх запахів, мають брудозахисне й антибактеріальне просочення та ще й чудово поглинають вологу.

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