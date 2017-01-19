Як Україна в майбутньому переходитиме на альтернативні джерела енергії

Україна поступово відмовлятиметься від газу та вугілля, а на зміну їм прийдуть альтернативні джерела енергії.

Планується, що через пару десятиліть зелена енергетика відвоює 20% ринку. Таке закладено в проекті Енергетичної стратегії України до 2035 року. Головна ставка на енергоефективність та безпеку.

Крім того, планують, що мінімум через 3 роки Україна повністю забезпечить себе власним газом. Збільшать видобуток вугілля та реформують шахти.

У зв'язку з цим доведеться перевести майже всі тепло та електростанції на інші види вугілля та мазуту. А також обіцяють, добряче модернізувати тепломережі – в дірявих трубах губиться більше третини тепла – та зробити енергоефективними будинки. Щоправда, поки це лише на папері.

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У найближчі кілька років урядовці планують підтягнути енергетичні закони до европейських стандартів. Щоправда, про гроші на реалізацію стратегії воліють мовчать.

Реалізувати стратегію енергетичним підприємствам доведеться за власні гроші та інвестиції. Кошти з бюджету також обіцяють, але коли і скільки – ще не підрахували.

Експерти припускають, що для виконання стратегії треба сотні мільярдів. До прикладу, лише на модернізацію теплової енергетики піде від 5 до 7 мільярдів євро.