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Як Україна відзначатиме 26-ту річницю незалежності

15:25, сьогодні 103 Читать новость на русском

Україна готується до Дня Незалежності. На летовищі заводу "Антонов" провели вже третю репетицію урочистого параду.

Летовище авіазаводу Антонов – це як імпровізований майданчик вулиці Хрещатик. Свою майстерність маршу тут віддточують чотири тисячі військових.

Основа урочистостей – Збройні сили, Нацгвардія та поліція. Загалом 26 парадних розрахунків. Першими Хрещатиком пройдуть ветерани та учасники АТО.

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Цього року вперше в українській історії до святкового параду можуть долучитись військові 10 країн-членів НАТО. Попередню згоду вже дали Велика Британія, Грузія, Естонія та Латвія. Супровід забезпечать півтисячі музикантів зведеного оркестру.

А от військової техніки на заході не буде. Її окремо виставлять на Європейській площі в Києві. Третина – абсолютна нова і буде продемонстрована вперше.

Буде виставлено близько 70 одиниць військової техніки. Щоб люди змогли не просто подивитись, як техніка проходить, а спокійно роздивитись,
– сказав заступник командувача сухопутних військ ЗСУ Олександр Голодонюк.

На День Незалежності українці побачать не лише міць української армії, але й оновлений однострій та знаки розрізнення. А майже дюжині бойових підрозділів присвоять почесні імена. Вже відомо, що 72-гу бригаду назвуть "Чорними запорожцями". А 24-та носитиме ім'я Короля Данила.

"Щоб відрубати тяжіння до радянської військової історії, ми наголошуємо, що наші військові підрозділи називаються на честь українських діячів, тобто тих військових, які в різні періоди української історії воювали за українську державність", – підкреслив консультант організації параду Віталій Гайдукевич.

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Родзинкою параду стане автентичний прапор третьої залізної дивізії армії УНР. Його разом з іншими бойовими знамена пронесуть Хрещатиком. На думку організаторів, саме такі символи мають нагадати про багатовікову історію української державності.

Автор: Ігор Токар
Теги: Новини України Нацгвардія День Незалежності
Джерело: 24 Канал
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