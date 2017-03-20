Як Україні повернути Крим – цікава версія Яроша

Окупований Донбас можна повернути доволі швидко. З анексованим Кримом ситуація складніше, його ми можемо повернути лише у тому випадку, якщо Росія розвалиться.

Про це заявив нардеп Дмитро Ярош в інтерв'ю журналу "Країна", пише gazeta.ua.

За його словами, анексований півострів можна повернути – дестабілізувавши ситуацію всередині Російської Федерації.

"Донбас можемо повернути у доволі швидкій перспективі. Із Кримом буде важче. Я більше це пов'язую з активною роботою по розвалу Російської імперії. З використанням усіх факторів всередині Росії, дестабілізуючих для неї. Це мусульманський фактор, північно-кавказький, китайський. Тоді безкровно можна було б повернути Крим", – заявив Ярош.

Читайте також: Або воюємо, або займаємось демократією, – Ярош розповів, як виграти війну

Він також нагадав, що у 1989 році мало хто міг повірити, що в 1991-му розвалиться Радянський Союз. При цьому СРСР був потужнішим, ніж "ця міні-імперійка на чолі з кремлівським карликом Путіним".

"Там ідеологія була. І то розвалилася. І ці розваляться. Треба максимально сприяти цьому процесу. Для цього — піднімати рівень наших спецслужб", – додав нардеп.

Також Ярош наголосив, що Україна має ресурс, щоб розхитати Росію зсередини, але для цього має бути політична воля української влади.