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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Як українські баскетболісти змагалися у конкурсі данків: вражаюче відео

01:59, сьогодні 90 Читать новость на русском

У неділю, 12 березня, у Дніпрі відбувся Матч зірок, де змагалися команди Північного Сходу та Південного Заходу. Однієї з прикрас зустрічі стало змагання данків.

У конкурсі кидкiв зверху переміг відомий український данкер Вадим Miller Поддубченко. За всі свої спроби Поддубченко отримав максимальні 50 балів, набравши в сумі 200 очок і 100 – у фінальному раунді, повідомляється на сайті Федерації баскетболу України.

Сам же матч зірок завершився перемогою команди Північного Сходу – 141:133.

Сергій Загреба з команди переможців став найрезультативнішим у цьому поєдинку в складі двох команд з 29 очками в активі. Цілком закономірно, що саме він став MVP Матчу зірок.

Читайте також: Неймовірна перемога українця на чемпіонаті світу з данків в Абу-Дабі: фото та відео

Теги: Баскетбол Фотоновини
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