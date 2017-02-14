Як українські зірки розважали росіян на концерті у Москві: опубліковані фото

Низка українських виконавців таки не посоромились і виступили на концерті BIG LOVE SHOW 2017 у Москві.
Фото з музичної події з'явились на офіційному сайті концерту.
Розважили росіян підопічні композитора Констянтина Меладзе "ВІА Гра", співачка Йолка, Світлана Лобода, Алексеєв та Вєра Брєжнєва.
Виступили на московському концерті і підопічні Потапа – група "Время и Стекло".
У своєму Instagram Вєра Брежнєва опублікувала шматок свого виступу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що когорта українських виконавців засвітилася у Росії на концерті BIG LOVE SHOW 2017.