09:42
14 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Міністерство магії Росії. Трактор розігнав мітинг
Вєсті Кремля
21:21, 13 лютого
Вєсті.UA. Ляшко і 7 гномів. Винний Крим
Вєсті.UA
20:30, 13 лютого
Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто
ЦРУ
22:10, 9 лютого
Випуск новин за 23:00: Військові навчання. П'яна буча депутата
Випуск новин
00:00, сьогодні
Про перші кроки на посаді: ексклюзивне інтерв'ю із новообраним головою Нацполіції
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 9 лютого
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Як українські зірки розважали росіян на концерті у Москві: опубліковані фото

23:32, 13 лютого 3074 Читать новость на русском

Низка українських виконавців таки не посоромились і виступили на концерті BIG LOVE SHOW 2017 у Москві.

Фото з музичної події з'явились на офіційному сайті концерту.

Розважили росіян підопічні композитора Констянтина Меладзе "ВІА Гра", співачка Йолка, Світлана Лобода, Алексеєв та Вєра Брєжнєва.

Виступили на московському концерті і підопічні Потапа – група "Время и Стекло".

У своєму Instagram Вєра Брежнєва опублікувала шматок свого виступу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що когорта українських виконавців засвітилася у Росії на концерті BIG LOVE SHOW 2017.

Теги: Україна-Росія Україна Фотоновини LifeStyle Музика Новини Росії
Новини за 13 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Уголь Донбасса:
сьогодні, 08:27 Уголь Донбасса: "смотрящие" на шахтах и расцвет копанок – все как при Януковиче
Блог Соцмережі 907
Вгадай зіркову пару та отримай найромантичніший приз!
13 лютого, 15:25 Вгадай зіркову пару та отримай найромантичніший приз!
13 лютого, 22:32 "50 відтінків темряви": чому ми йдемо дивитись на нові кольори нудьги?
Юлія Ліпенцева 517
Як отримати компенсацію за падіння на слизькій дорозі: юридичні поради
13 лютого, 21:01 Як отримати компенсацію за падіння на слизькій дорозі: юридичні поради
Анна Косинська 728
Два роки невиконання Мінську-2: що далі
13 лютого, 20:00 Два роки невиконання Мінську-2: що далі
Євгенія Мазур 763
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук