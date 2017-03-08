Як українські зірки святкують 8 березня: фото і відео

Вже стало доброю традицією спостерігати та публікувати фото з соцмереж українських зірок шоу-бізнесу, як вони святкують різні події.

Сайт "24" пропонує вам підбірку записів в мережі Instagram, які опублікували співаки та ведучі в Міжнародний день жінок.

Співачка Світлана Тарабарова привітала жінок на фоні морських пейзажів:

Ведуча Ольга Цибульська побажала жінкам завжди отримувати побажання від чоловіків, незважаючи на те, який це день в році:

Співачка Alyosha опублікувала своє фото та побажала жінкам весняного настрою та багато поцілунків:

Популярна українська ведуча, яка нещодавно вдруге стала мамою, опублікувала ніжне фото з квітами і привітала прихильниць зі святом:

Свято офіційно почалося))) Дівчата, вітаю всіх зі святом весни!! #восьмеберезня #всідівчаталюблятьквіти Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) Бер 7, 2017 о 2:52 PST

Український співак теж долучився до привітань та наголосив, що жінки – це найкращі квіти життя:

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Співачка Наталя Могилевська теж не забула привітати шанувальників:

Дорогие мои нежные! Поздравляю Вас!!!! #могилевская #8марта #люблю Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) Бер 8, 2017 о 4:39 PST

Молодий виконавець Діма Монатік теж опублікував привітання з жіночим днем:

С праздником прекрасные наши !!!! #whoruntheworld Допис, поширений Monatik Dmitriy (@monatik_official) Бер 8, 2017 о 2:23 PST

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Ведуча Соломія Вітвіцька поділилась з мережою своїм фото та побажала великого кохання всім підписникам:

Олександр Педан – відомий український ведучий привітав жінок кумедним відеопривітанням:

Із святом Весни Вас!!! #8березня Допис, поширений Oleksandr Pedan (@pedanos) Бер 8, 2017 о 2:25 PST

Поп-співачка Оля Полякова похизувалась своїми квітами та побажала цього ж усім дівчатам:

А я уже вся в цветах и подарках! Чего и вам желаю ,девочки любимые!? Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) Бер 8, 2017 о 12:55 PST

Володимир Дантес як завжди саркастично та щиро привітав жінок з 8 березня:

Співачка Ольга Горбачова зворушливо наголосила, що 8 березня найбільш потрібне для усіх матерів, адже вони чи ненайбільше заслуговуть цього свята:

Відомий ведучий Ектор Хіменес-Браво опублікував зворушливе відеопривітання для усіх жінок-українок:

Тоня Матвієнко побажала усім дівчатам країни щасливого 8 березня:

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