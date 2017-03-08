Як українські зірки святкують 8 березня: фото і відео

Вже стало доброю традицією спостерігати та публікувати фото з соцмереж українських зірок шоу-бізнесу, як вони святкують різні події.
Сайт "24" пропонує вам підбірку записів в мережі Instagram, які опублікували співаки та ведучі в Міжнародний день жінок.
Співачка Світлана Тарабарова привітала жінок на фоні морських пейзажів:
Ведуча Ольга Цибульська побажала жінкам завжди отримувати побажання від чоловіків, незважаючи на те, який це день в році:
Співачка Alyosha опублікувала своє фото та побажала жінкам весняного настрою та багато поцілунків:
Популярна українська ведуча, яка нещодавно вдруге стала мамою, опублікувала ніжне фото з квітами і привітала прихильниць зі святом:
Український співак теж долучився до привітань та наголосив, що жінки – це найкращі квіти життя:
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Співачка Наталя Могилевська теж не забула привітати шанувальників:
Молодий виконавець Діма Монатік теж опублікував привітання з жіночим днем:
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Ведуча Соломія Вітвіцька поділилась з мережою своїм фото та побажала великого кохання всім підписникам:
Олександр Педан – відомий український ведучий привітав жінок кумедним відеопривітанням:
Поп-співачка Оля Полякова похизувалась своїми квітами та побажала цього ж усім дівчатам:
Володимир Дантес як завжди саркастично та щиро привітав жінок з 8 березня:
Співачка Ольга Горбачова зворушливо наголосила, що 8 березня найбільш потрібне для усіх матерів, адже вони чи ненайбільше заслуговуть цього свята:
Відомий ведучий Ектор Хіменес-Браво опублікував зворушливе відеопривітання для усіх жінок-українок:
Тоня Матвієнко побажала усім дівчатам країни щасливого 8 березня:
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