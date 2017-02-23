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Як український силач став спортивною легендою Канади

Зроблено в Україні 17:00, сьогодні 173 Читать новость на русском

Українець Бронко Нагурські з грізним поглядом зносив кожного на своєму шляху, і публіка шаленіла від такого видовища. Навіть після футбольного матчу розбурхана фантазія продовжувала складати про спортсмена жарти та байки.

Від одного тільки вигляду силача в суперників стигла кров – ріст майже 190 сантиметрів, вага 110 кілограмів. Він щонайменше на півголови був вищий від будь-якого опонента. Хоча Бронко потрапив у спорт випадково. Розповідали, що одного разу тренер заблукав у якомусь селі і помітив у полі хлопця, який, замість коня, запряг себе у плуг. А коли ж розгублений чоловік запитав, куди йому далі їхати, Бронко підняв однією рукою плуг і мовчки вказав ним у правильному напрямку.

Правда це чи ні, але Бронкові, а точніше Бронеславові й справді доводилось у дитинстві багато працювати. Його батьки Михайло та Михайлина Нагурскі володіли крамницею, у якій, крім іншого, продавали товари з власної ферми. Бронко був найстаршим із дітей, тож став у родині головним помічником.

Бронко ніколи особливо не цікавився спортом, але почувши, скільки зароблятиме, миттєво погодився. Спочатку хлопця ставили в оборону, адже він, мов стіна, виростав перед противником. Тренер не міг натішитись новачком. Утім, Нагурскі мав ще один талант. На атакувальній позиції він перетворювався на запалений динаміт, який розкидав противників у різні боки. Гравці зізнавались: зупинити українця – це те ж саме, що зупинити вантажний потяг, який мчить з гори.

Та Велика депресія змусила спротивних босів суттєво урізати гравцям зарплати. Тож, щоб поповнити сімейний бюджет, Броніслав перейшов в інший спорт – боротьбу. Глядачам не терпілось поглянути, що цей велетень робитиме на рингу. І очікування ці він виправдовував сповна. Незабаром країною ширились чутки, що Бронко перед боєм їсть сире м'ясо.

Розпрощавшись зі спортом, Бронко придбав автозаправну станцію. І тут знову не обійшлося без жартів. Казали, що в українця найбільша кількість постійних клієнтів. Хоча б одного разу, закривши кришку на баку, Бронко змушував водіїв повертатись, бо відкрутити цю кришку міг тільки він.

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Теги: Україна Зроблено в Україні Канада
Джерело: 24 Канал
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