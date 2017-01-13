Як українці підкорили Голівуд

Здавалось б, у наші дні в титрах голлівудських фільмів легко натрапиш на українські прізвища – Ольга Куриленко,Віра Фарміга, Міла Йовович. У це складно повірити, але ще кілька десятків років тому ще чорно-білий Голівуд практично тримався на вихідцях з України.

1932 рік. Співвласник тепер всесвітньовідомої кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer – Самюель Голдвін – запрошує киянку Анну Фесак до Голівуда. Той одного разу побачив її в німецькій стрічці про Братів Карамазових. Анна настільки переконливо зіграла роль Грушеньки, що миттєво зачарувала Голдвіна. Краса, стиль, інтелігентність, і величезний акторський досвід – продюсер був переконаний, що зробить з неї другу Грету Гарбо. Утім експеримент не вдався, те, чим зачаровувалась європейська публіка, американську – залишило байдужим.

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Чого не скажеш про іншу красуню – Лізабет Скот. Справжнє ім’я – Емма, донька Івана та Марії Мацо – емігрантів з Ужгорода. Кожна її поява на екрані – вражала глядачів. Холодна врода, витончені манери і хрипкий голос – створили їй образ "la femme fatale". Кіностудія Paramount Pictures, для якої вона часто знімалась – дала їй прізвисько "Загроза". Лізабет була створена для головних ролей, за всю кар’єру вона тільки одного разу зіграла роль другого плану, а її партнерами завжди були основні красені Голівуда, серед них іще юний Елвіс Преслі.

Близьким другом Преслі був ще один український актор – Нік Адамс. Справжнє ім’я – Микола Адамчук. Його батько був зубожілим шахтарем у штаті Песильванія. Завдяки своєму другові Джеку Пеленсу зумів зачепитись у театральній трупі, і так розпочав шлях до голлівудських павільйонів. Головних ролей йому не довіряли, зате Нік точно знав, як зав’язувати корисні знайомства. З Елвісом вони любили гасати на мотоциклах, а потім до ранку обговорювати плани на майбутнє. Свої спогади Нік виклав у книзі "Бунтівник та Король".

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І він же познайомив короля рок-н-ролу з іншою українкою – Наталі Вуд. У них навіть був короткий роман, утім мама співака не підтримала кандидатуру на серце зірки. Її батько – Микола переїхав з Харкова до Владивостока, далі перебрався у Китай, а вже звідти до Штатів. Маленька Наталя дебютувала у кіно, коли їй було 4 роки (Happy land), а в 7 – зіграла роль у культовій різдвяній стрічці "Диво на 24-ій вулиці". Загалом акторка зіграла у 56 фільмах, здобула Золотий глобус та Зірку на Алеї слави.

Іноді в одному фільмі можна було зустріти одразу кілька акторів українського походження. До прикладу, Лізабет Скотт грала з Джоном Годяком. Його батько був українцем, мама – полькою. Коли голлівудські агенти радили змінити українське прізвище на щось більш зрозуміле американцям, той наперекір відмовлявся. "Мені подобається моє ім’я. Воно підкреслює мою зовнішність".

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