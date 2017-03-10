Як українці створили найвідомішого супергероя сучасності – Супермена

Цього героя знають у кожному куточку світу. Заступник скривджених і борець за справедливість, він один із культових персонажів літератури й кіно.

Хто б міг подумати, але цей ідеалізований образ постане в уяві простих підлітків - Джо Шустера та Джеррі Сігела. Обоє хлопців походили з бідних емігрантських родин. Батько Джо – кравець з Нідерландів, мама Іда Катарська – уродженка Києва. У Джері ж батьки з Литви.

Друзі познайомились у школі: оді й почали втілювати ідею свого коміксу. У країні панувала економічна криза, громадяни були пригнічені та втомлені. Цей настрій відчутний у першій версії Супермена. Головний герой – злий учений із супермозком – планує захопити світ.

Утім, дуже швидко хлопці зрозуміють, що у такий період людям навпаки потрібна надія, тож повністю перемальовують персонажа. Нехай він буде з іншої планети. Такий собі емігрант, як і вони з Джеррі, що намагається звикнути до нового середовища.

Супермен, як і вони, походитиме з простої незаможної сім'ї. До того ж свого героя хлопці наділили куленепробивним тілом, оскільки батька Джеррі застрелили грабіжники.

Ось така ідея вже сподобалась видавцям журналу Action Comics і ті погодились випустити кілька випусків історії про Супермена. Тут уже з'явився яскравий костюм та буква S на грудях.

Читайте також: Marvel vs DC: чого чекати від війни гігантів коміксів у кінотеатрах

Але прориву знову не відбулось. Комікси не купували, а відповідно контракт незабаром розірвали. Джо та Джеррі були у відчаї. Супермен нікому не потрібен.

Тож хлопці забирають свої ескізи та йдуть до видавництва коміксів DC. Після тривалих роздумів ті повідомляють, що можуть викупити права на Супермена за сміховинні 130 доларів.

А вже за кілька років цей персонаж приноситиме компанії мільйони, якими більше ніхто не збирався ділитись. Творці Супермена виявилися безсилими проти законів авторського права і власної легковажності. Їхня кар'єра далі не складалась.

Читайте також: На межі двох епох: як костюми супергероїв виглядають сьогодні і 50 років тому

Джо працював над іншими маловідомими коміксами, малював мультики, а коли зір остаточно погіршився, став кур'єром. Обидва митці були на межі виживання, і тоді їм увірвався терпець. Якщо проти них закон, то вони піднімуть публічну кампанію. До них приєднались інші творці коміксів.

Аби не псувати свою репутацію, DC погодилось виплачувати митцям щорічну пенсію розміром у 30 тисяч доларів та покривати усі витрати на лікування. З моменту створення Супермена минуло вже 80 років, а він і досі щороку приносить власникам чверть мільярда доларів.