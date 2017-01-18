Як українці в Польщі відреагували на заборону меру Перемишля відвідувати Україну

Мер Перемишля став "персоною нон ґрата" в Україні не випадково. У цьому переконаний голова Об'єднання українців у Польщі Петро Тима.

За його словами, останніми місяцями в Перемишлі відбуваються події, які дуже шкодять польсько-українським відносинам. Українська діаспора постійно, однак безуспішно, просила владу вплинути на цю ситуацію. Останньою краплею став грудневий марш націоналістів, на якому вигукували антиукраїнські гасла. Захід провели саме за підтримки мера Перемишля Роберта Хоми.

Це загравання на антиукраїнських настроях, і це один з елементів, який присутній у Перемишлі останнім часом. Думаю, що це мало мати якусь реакцію чи то польських, чи то українських чиновників. Бо це виходить за рамки, так би мовити, питання прав національних меншин, тому що - це загрожує безпеці Польщі і безпеці України,

– зазначив Петро Тима.

Тож оголошення його персоною нон ґрата в Україні – цілком прогнозована реакція – вважають в Об"єднанні українців Польщі.

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Нагадаємо, 17 січня мер польського Перемишля Роберт Хома спробував перетнути українсько-польський кордон. Він їхав до Львова на запрошення генерального консула Польщі. Однак, його не пропустили українські прикордонники.



Згодом в СБУ пояснили причину такого рішення.