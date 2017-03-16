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Як "Укроборонпром" відмовився від Росії: інфографіка

21:29, сьогодні 60 Читать новость на русском
Продукція
Продукція "Укроборонпрому" / Соцмережі

Державне підприємство "Укроборонпром" ще у другій половині 2014 року повністю зупинило співпрацю з Росією.

Як зазначається на сайті підприємства, на початку воєнних дій на Донбасі лише 55% компонентів для військової техніки та зброї вироблялося в Україні, 10% складав імпорт із західних країни, 35% – з Російської Федерації.

"У 2016 році ми підключили до програми імпортозаміщення біля 400 підприємств усіх форм власності по всій країні, які виробляють понад 1 700 заміщених вузлів, агрегатів та комплектувальних виробів. Зокрема, у бронетанковій галузі вже 87% деталей ми робимо в Україні та лише 13% – закуповуємо у західних країнах", – розповів заступник генерального директора з розвитку "Укроборонпрому" Артур Херувімов.

Також він наголосив, що у виробництві новітніх машин "Дозор-Б" беруть участь 17 підприємств-учасників концерну та 86 інших вітчизняних підприємств, а щодо виробництва літака АН-78, то повністю довелося відмовитися від російських комплектуючих (у 2015 році 48% деталей для нього виготовлялося в Україні, 41% – у Росії і 11% – в інших країнах), і станом на зараз 78% виробництва зосередилося в Україні.

Станом на сьогодні Держконцерн підписав 21 меморандум про співпрацю із обласними та міськими державними адміністраціями у сфері оборонної промисловості. Уже понад 8,5 тисяч підприємств зі всієї України успішно співпрацюють з “Укроборонпромом” на електронних майданчиках. 65-70% з них – це малий та середній бізнес, який і є нашою цільовою аудиторію. Єдина важлива умова – пройти кваліфікацію,
– додав заступник генерального директора з розвитку підприємства.

Укроборонпром, Росія

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Теги: Новини Росії Україна Укроборонпром Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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