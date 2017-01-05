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Як уникати та лікувати обмороження – це важливо знати

21:40, сьогодні 1631 Читать новость на русском
Краще попередити обмороження ніж потім лікувати
Краще попередити обмороження ніж потім лікувати / 24 Канал

Останні кілька днів в Україні, особливо на півночі та сході панує морозяна погода. Ситуацію ускладнює ще й сильний вітер. При такій погоді зростає ризик обмороження. Як цього уникнути та що робити, коли симптоми обмороження вже проявились – про це далі.

Як уникнути обмороження

Спочатку поговоримо про те, як не обморозити частини тіла навіть при сильному зниженні температури. Є кілька простих правил, які справді захистять тіло від негативного впливу мінусової температури.

Одяг

Це може звучати банально, але при цьому багато хто нехтує цим. Тому ще раз наголосимо – взимку треба носити теплий одяг, не забувати про плетену шапку, рукавиці та шарф, адже на шиї та голові розташовані судини, що несуть кров до мозку.

Також важливо пам’ятати, що один дуже теплий светр не зігріє так добре, як кілька простих речей, наприклад майка, футболка і байкова сорочка.

Харчування

Краще не виходити на мороз з голодним шлунком. Адже втома та брак фізичних сил послаблюють захисні механізми організму та можуть призвести до обмороження. Тож перед виходом на мороз не забудьте поїсти.

Куріння

Курці – у групі ризику при обмороженнях. Адже при курінні кровоносні судини звужуються, тому знижується кровопостачання кінцівок.

Косметика

Мороз та вітер серйозно пошкоджує і висушує шкіру. Але використовувати зволожуючі креми відразу перед виходом на холод – категорично заборонено. Адже в цьому випадку ви лише підсилите морозний ефект. Тож взимку зволожуючий крем краще замінити на живильний.

Як розпізнати обмороження

Якщо уникнути шкідливого впливу морозу не вдалось, то важливо швидко розпізнати обмороження, визначивши ступінь, та надати медичну допомогу.

Першими тривожними ознаками є неприємне відчуття шкіри, схоже на затерпання, втрата чутливості та білий або сірувато-жовтий колір шкіри.

Ступінь обмороження визначають за глибиною ураження.

Поверхневе обмороження

При цьому мороз ушкоджує лише шкіру. Уражена ділянка червоніє або навпаки починає бліднути. З’являється відчуття оніміння, поколювання або пощипування.

Лікування

При цьому обмороженні структура шкіри не змінюється, тож треба лише відігріти ушкоджену ділянку і всі симптоми зникнуть.

Легке обмороження

У цьому випадку ушкоджень зазнає шкіра та деякі м’язи. Шкіра втрачає чутливість, стає білою, сіро-жовтою або ж вкривається червоними плямами, вона може затвердіти або набрякнути. Іноді можуть утворюватися пухирі. З’являється сильний біль.

Однак, дуже хвилюватись не варто, це обмороження легко піддається лікуванню.

Лікування

Якщо и помітили обмороження , треба одразу ж його відігріти. Обморожені кінцівки можна відігріти зануривши у теплу воду. Розтирати обморожену ділянку чи підносити її до вогню не можна, адже при обмороженні чутливість знижується тож є ризик серйозного ушкодження.

Якщо симптоми не проходять або ж ураження більш складні – зверніться до лікаря.

Важке обмороження

Це найнебезпечніший рівень обмороження. Шкіра блідне і твердіє. Відбувається оніміння. Іноді на шкірі утворюються пухирі, наповнені кров'яною рідиною.

При цьому ураженню піддаються м'язи і навіть кістки. Є великий ризик омертвіння шкіри і тканин.

Лікування

Процес відігрівання при такому обморожені може викликати сильний біль, тож варто прийняти протизапальний знеболюючий препарат, наприклад "ібупрофен".

Якщо ураження дуже серйозні, то негайно зверніться до лікаря.

Теги: Негода в Україні Здорове життя Здоров'я LifeStyle Публікації Інфографіка
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