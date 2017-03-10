Як урізноманітнити меню в піст: прості рецепти з фото

Піст – це не обов’язково нудне поїдання гречки та овочевих консервацій, які залишились з літа. Наскільки цікавою та різноманітною, а головне – корисною є ваша їжа, залежить лише від вас.

В розпал Великоднього посту, коли більшість українських сімей відмовились від м’яса, ми підготували для вас пісне меню з корисних та дуже простих страв.

Котлети із червоної квасолі із грибним соусом

Так, котлети можуть бути не лише з м’яса. Квасоля для них теж годиться. Цей рецепт чудово підійде для тих, хто не вживає риби у піст.

Для котлет:

400 грам червоної квасолі

250 грам грибів (печериці)

1 середня цибулина

1 зубчик часнику

Борошно

Для соусу:

200 грам грибів (печериці)

1 середня цибулина

3 зубчики часнику

Борошно

Зелень

Спосіб приготування:

Відварену у соленій воді квасолю потрібно перемолоти чи пропустили через блендер. До майже подрібненої квасолі додати печериці та перемолоти усе в однорідну масу. Туди ж подрібнити цибулю та часник. Не забувайте посолити та поперчити на свій смак.

Можна, якщо ви любитель різних текстур, дрібно нарізати частину грибів та цибулі і також додати до "фаршу".

До маси додати 1-2 ложки борошна. Ретельно вимішати та зліпити котлети.

Наступний етап – на ваш смак. Котлетки можна як запекти в духовці, так і посмажити на сковорідці.

Для соусу потрібно дрібно нарізати цибулину та гриби. Обсмажити цибулю в невеликій кількості олії до прозорості. Пізніше додати гриби та посолити. Смажити до готовності грибів.

Пізніше додати 2 столових ложки борошна та трохи обсмажити разом із овочами (так ми вб’ємо неприємний запах борошна у соусі). Пізніше долити 2-2,5 склянки води, залежно від бажаної густоти соусу. Ретельно перемішати та тушкувати на маленькому вогні 5-6 хвилин, постійно помішуючи. Додати вичавлений часник та спеції за смаком. В кінці все приспати зеленню.

Запечена риба з овочевою начинкою

Нам потрібно:

1 велика рибина (пангасіус)

1 велика морква

1 велика цибулина

200 грам грибів

Четвертина кореню селери

Спеції за смаком

Спосіб приготування:

Для рецету підійде будь-яка ціла рибина. У нашому випадку це пангасіус. Для початку потрібно почистити рибу від нутрощів та видалити хребет. Зробити це досить просто.

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Ножем з внутрішньої сторони риби акуратно прорізати всередині з обох боків хребта. Коли кістка відділиться від м’яса, її легко можна буде вийняти. Можна готувати рибу і з хребтом, однак під час поїдання мороки буде більше.

Готове філе потрібно натерти сіллю та спеціями. Можна обмежитись лише сіллю та перцем, однак із різноманітними травами значно смачніше. Натерту спеціями тушку потрібно залишити промариновуватись хоча б на годину.

За цей час потрібно нарізати усі овочі та обсмажити їх до готовності на сковорідці.

Рибу викласти на фольгу та заффарширувати овочеву начинку всередину. Можна покласти також кілька скибок лимону та щільно замотати тушку у фольгу.

Ставимо у духовку на 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Усе залежить від потужності вашої духовки. За кілька хвилин до кінця, можна відкрити рибу з фольги, якщо хочете отримати золотисту скоринку. Однак і без неї рибка смакує просто неймовірно.

Чечевичний суп з грибами

Чечевицю в Україні, на відміну від східних країн, чомусь недооцінюють та надають перевагу звичайній квасолі. А дарма, адже ці бобові не лише дуже смачні, але і неймовірно корисні.

Нам потрібно:

150 грам печериць

100 грам червоної чечевиці

1 велика цибулина

3 зубчики часнику

1 літр овочевого бульйону

Перець чилі за смаком

Спосіб приготування:

В кастрюлі на маленькому вогні обсмажуємо дрібно нарізану цибулю та часник. Пізніше додаємо гриби та тушкуємо до готовності. Якщо ви любите гостру їжу, то на цьому етапі варто додати перець чилі. Якщо ж ні – пропустіть цей крок.

До овочів додаємо промиту чечевицю та заливаємо бульйоном. Його спокійно можна замінити звичайною водою. Посолити та поперчити.

Варити десь півгодини до готовності бобів. За бажанням суп можна збити блендером воднорідну масу. Подавати із сухариками та печерицями.

Вівсяне печиво із сухофруктами

Це чудова альтернатива калорійним та жирним десертам. До того ж, робити такі енергетичні батончики дуже просто.

Нам потрібно:

1 пачка вівсяних пластівців (не швидкого приготування)

100 грам кураги

200 грам родзинок

200 грам грецьких горіхів

150 грам цукру

1 ст. ложка меду

Спосіб приготування:

Усі сухофрукти спочатку варто замочити в гарячій воді, а горіхи – подрібнити. Для такого печива можна використовувати будь-які горіхи та сухофрукти, тут вибирайте те, що вам більше до смаку.

Курагу злити та нарізати невеликими кубикати. Родзинки добре промити та відцідити від води. Змішати горіхи та сухофрукти із сухою вівсянкою.

Тим часом нам потрібно зварити сироп. Для цього змішуємо воду на цукор 1:1,5. Тобто на 200 грам цукру 300 грам води. Якщо ви любите ну зовсім солодко – додайте ще меду. Суміш потрібно довести до кипіння та варити 3-4 хвилини.

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Гарячим сиропом заливаємо вівсяну суміш та добре вимішуємо. Щоб усі пластівці стали вологими. Із імпровізованого тіста формуємо невеликі пряники, які запікаємо в духовці при 180 градусах 20-25 хвилин. Усе залежить від вашої духовки, може бути і довше.

Готове печиво також можна полити зверху розтопленим чорним шоколадом. Смакуватиме ще краще!

Усі фото: сайт "24"