Як утворюються петлі на Сонці: NASA опублікувало вражаюче відео

Американське Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) продемонструвало відео процесу утворення петель на сонці.
Відповідні кадри з’явилися в твіттер-акаунті космічної агенції.
"Завдяки такій активній області на краю Сонця ми маємо змогу подивитися з боку на витягнуті петлі, які розтягуються та розгойдуються над ним", – зазначається у повідомленні NASA.
Як відомо, магнітні петлі є потоками заряджених часток, які огинають магнітне поле Сонця.
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