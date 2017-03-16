Як утворюються петлі на Сонці: NASA опублікувало вражаюче відео

Американське Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) продемонструвало відео процесу утворення петель на сонці.

Відповідні кадри з’явилися в твіттер-акаунті космічної агенції.

"Завдяки такій активній області на краю Сонця ми маємо змогу подивитися з боку на витягнуті петлі, які розтягуються та розгойдуються над ним", – зазначається у повідомленні NASA.

Як відомо, магнітні петлі є потоками заряджених часток, які огинають магнітне поле Сонця.

This active region on the edge of the sun presented a profile view of elongated loops stretching & swaying above it: https://t.co/St1qErKRRT pic.twitter.com/25PkmwvmbJ — NASA (@NASA) March 15, 2017

Читайте також: NASA опублікувало надзвичайні знімки блискавок з космосу