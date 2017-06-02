Як в часи Холодної війни, – Путін охарактеризував відносини Росії та США

Російський президент Володимир Путін заявив, що відносини між його країною та США знаходяться на найнижчій точці з часів Холодної війни між СРСР та Сполученими Штатами. Відтак він звернувся до американського бізнесу, щоб ті допомогли йому відновити діалог.

Про це Володимир Путін заявив під час пленарного засідання "Бізнес-діалог Росія - США" в рамках Петербурзького міжнародного форуму, повідомляє "РИА-Новости".

Єдиними місцями, де між США та Росією збереглась співпраця – міжнародні організації, такі як ООН чи "Група 20", де вони взаємодіють з глобальних чи регіональних питань.

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При цьому, за словами Путіна, фундамент взаємної співпраці, який формувався протягом попередніх десятиліть, був зруйнований. Відтак російський лідер звернувся до американського бізнесу, закликавши його допомогти відновити діалог між країнами.