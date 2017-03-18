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Як в Черкасах створили незвичні книги для дітей з вадами зору

13:45, сьогодні 14 Читать новость на русском

У Черкасах розробляють унікальну бібліотеку для незрячих дітей. Тактильні книжки із об’ємними зображеннями можуть допомогти учням із особливими потребами вивчати математику, природознавство, анатомію та інші предмети.

Восьмирічна Альона Фіцай має вроджену ваду зору. Дівчинка практично нічого не бачить. Тож, світ довкола другокласниця пізнає за допомогою дотиків. Днями школярка вперше познайомилась із тактильними книгами. Захопленню дівчинки немає меж.

Таких видань не знайти у книгарнях. Їх розробляють і власноруч виготовляють черкаські волонтери: студенти, швачки та майстри хенд-мейду.

Це не іграшка. Це навчальний матеріал виключно. Тобто, ми коли роз’яснюємо дитині що таке бджілка, то важливо, щоб вона розуміла принаймні наближено як та бджілка виглядає. Що у неї шороховате пузико, крильця, вусики,
– розповідає співрозробник тактильних книг для незрячих дітей Тамара Борисова.

Для початку черкаські волонтери вирішили створити 15 різних посібників з географії, гігієни, літератури та інших дисциплін. Зокрема, розробляють книгу з анатомії, надруковану шрифтом Брайля.

Черкащина – перша область в Україні, де почали масово робити такі тактильні книги. Раніше вчителі, які працюють з дітьми з порушенням зору, самотужки створювали роздатковий матеріал.

Створені тактильні книги об’єднають у бібліотеку в обласній школі-інтернаті для слабозорих учнів. Відкрити її планують у травні. Книгами користуватимуться 4 спеціалізовані навчальні заклади міста, де вчаться дітки з вадами зору.

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Теги: Україна Черкаси Діти
Джерело: 24 Канал
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