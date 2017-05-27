Як в Черкасах вирішили радикально оновити навчання в школах і що з цього вийшло

Замість шкільних підручників – планшети, контрольні – на смартфонах, а щоб краще зрозуміти точні науки учні створюють роботів. Так сьогодні виглядає навчання у 29-ти школах Черкащини. Вони стали учасниками експериментального проекту.

Другокласниця Кіра Надюк старанно доглядає за салатом, яким сама ж і висадила. У горщиках міні-ферми ростуть квіти, перець і помідори. На цій ділянці учні вивчають садівництво і природознавство.

"Населення планети через 50 років збільшиться до 10 мільярдів. Людей треба буде чимось годувати, і виникла ідея створювати вертикальні ферми в умовах міста", – розповіла школярка.

У її класі навчаються лише дівчатка. У "панянок" – саме так їх називають – навчальна програма доповнена етикетом і фітнесом.

В паралельному класі за партами лише хлопці. З них виховують майбутніх військових. В учнів також є свій куточок професії – із міні-копіями військової техніки.

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На уроках історії учні вже не пишуть традиційні контрольні у зошитах. На парті у кожного смартфон. На мультимедійній дошці – питання, а відповіді кожен учень дає через ґаджет. В онлайн режимі підраховують бали.

Точні ж науки дітвора краще пізнає на заняттях з робототехніки.

На початку цього року обласне керівництво впровадило експериментальну програму з розвитку шкіл. На конкурсній основі обрали 29 закладів з усієї Черкащини. Головна мета програми – створити сучасні школи, які б стали комфортними для учнів і урізноманітнили процес навчання.

Сучасні діти не можуть навчатися старими методиками. В старих умовах їм не цікавий урок, коли є тільки дошка і крейда. І для того, щоб у дітей виникло бажання до навчання, усвідомлення навіщо воно це їм треба, ми шукаємо інноваційні такі методи,

– розповіла директор Черкаської гімназії №9 Ірина Топчій.

Фінансують інноваційні школи з місцевого та обласного бюджетів. Програма розрахована на 4 роки. І коштуватиме майже 300 мільйонів гривень.

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