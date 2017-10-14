Як в окупованому Криму силовики придушують інакодумців

Сьогодні у Криму десятки кримських татар вийшли на одиночні пікети проти свавілля силовиків. Вони вимагали зупинити масові затримання людей російськими правоохоронцями. Втім, російська влада активістів не почула – десятки мітингарів опинились у поліцейських відділках.

Активісти сьогодні стояли практично на кожній великій трасі Криму. Вони просто тримали в руках плакати із написами "Кримські татари не терористи", "Свободу політв'язням", "Зупиніть свавілля силовиків в Криму". Мирна акція завершилася черговими затриманнями.

За словами активістів, їх затримували з численними порушеннями. Поліцейські не давали зв'язатися з адвокатом і примусово брали відбитки пальців.Людей у невідомому напрямку вивозили на приватних автомобілях.

Особливе занепокоєння викликають затримання на приватних авто. Тобто це не люди в формі, це цивільні, які хапають людей, котрі проводять пікети і вивозять їх в невідомому напрямку,

– розповів адвокат Еміль Курбедінов.

За даними об'єднання Кримська солідарність, сьогодні на акцію на півострові вийшли близько сотні кримських татар. Для тридцяти пікет завершився у поліцейських відділках. Станом на зараз більшість із них відпустили.

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Після окупації Криму, на півострові почастішали випадки зникнення людей, переважно кримських татар. Правозахисники називають це "боротьбою з інакомисленням". У підконтрольному Росії Слідкомі Криму стверджують, що "масових зникнень кримських татар на півострові немає".