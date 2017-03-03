Як в підозрюваної у хабарництві судді виявилась незвично дешева іспанська нерухомість

Що спільно між іспанським курортом Коста-Бланка та Луганською областю. І там, і там має квартири звичайна суддя і Севєродонецька Олена Горбатенко.

Коста-Бланка – іспанське місто на узбережжі Середземного моря, доволі популярний курорт. Нерухомість тут часто купують мешканці зі Східної Європи.

Судячи зі слів судді, в неї маленька, похмура, старенька квартира на горищі площею 85 метрів квадратних. І вона, замість насолоди, приносить самі страждання. І коштувала вона "лише" 20 тисяч євро наприкінці 2015 року. Це за договором. А за декларацією судді – ще менше – 10 тисяч євро.

"Вирішили придбати житло де більш затишно", – так прокоментувала відсторонена суддя Севєродонецького міського суду Олена Горбатенко купівлю квартиру на іспанському курорті. Адже від її помешкання у Севєродонецьку до лінії фронту – лише 20 кілометрів. І під час обстрілів в неї дрижать шибки.

Хоча і в Іспанії судді теж не так затишно: і курорт не найкращий, і квартира нібито купувалась в аварійному стані.

Старовинне містечко Гандія, відоме піщаними пляжами та вишуканою архітектурою. Відпочинок тут коштує значно дорожче, аніж в решті міст цього регіону. І хоч курорт не елітний, ціна за квартиру на 85 квадратних метрів за 20 тисяч євро виглядає дещо "дивною". Експерт з іспанської нерухомості Віталій Яковлєв стверджує, що таких цін на квартири на узбережжі просто немає. Максимум, що можна було купити за таку суму – гараж.

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Восени 2015 року закордонною нерухомістю суддів зацікавились правоохоронці. У прокуратурі вартість житла підтверджують: згідно виучених у подружжя документів квартира дійсно коштувала 20 тисяч євро. Але це не сходиться із суддівською декларацією. Олена Горбатенко зазначила, що придбала нерухомість в Іспанії всього за 235027 гривень. Хоча за тодішнім курсом еквівалент 20 тисяч євро мав становити близько 460 тисяч гривень.

Невдовзі після придбання суддею іспанської квартири прокурори викрили Олену Горбатенко на хабарі. За даними слідства, суддя у зговорі з адвокатом Сергієм Чорнобаєм та прокурором Костянтином Пивоваровим одержала гроші за суддівське рішення, за допомогою якого подружжя наркоторговців уникло ув’язнення. Гроші були вилучені у судді вдома. Загалом у судді вдома було 60 тисяч доларів та 2 тисячі євро, що складає 7 річних доходів судді Горбатенко.

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Гість студії:

Секретар кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів Станіслав Щотка.