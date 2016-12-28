Як в Росії у незвичний спосіб вирішили боротися зі смертністю через сурогатний алкоголь

Росіян від отруєння сурогатним алкоголем рятуватимуть дешевою горілкою.
Російський уряд пропонує знизити вартість оковитої на третину – зі 190 до 120 рублів.
Це, на думку чиновників, зробить горілку доступнішою для більшості населення, і відповідно люди менше споживатимуть фальсифікату.
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Нагадаємо, півтора тижні тому в Іркутську люди масово потруїлися сурогатним алкоголем. Загинули майже 80 осіб. Всі вони вживали косметичний засіб "Глід", який містив метиловий спирт.
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