Як в селі на Рівненщині перед Новим роком поспіхом "роздерибанили" державні мільйони

Справжнім вибухом в соціальних мережах стала новина про те, що сільрада села Бабин в Рівненській області купила ноутбук за майже 200 тисяч гривень, в той час, як його ринкова ціна не перевищувала дев’яти тисяч. Крім цього, в системі Prozorro світилися й інші скандальні закупівлі цієї ж сільради.

Село Бабин. Півгодини на машині з Рівного. Сільрада стоїть практично на трасі Київ-Чоп. Неподалік – школа. Саме на покращення якості навчання тут сільрада в переддень Нового року витратила чималі за місцевими мірками кошти. Як йдеться в угоді, 199 тисяч дев’ятсот гривень заплатили фізичній особі-підприємцю Володимиру Мастерку за ноутбук з мишкою. Такі ж платежі отримує цей підприємець за проектори, а ще за шкільні дошки та телевізор. Цифри – невипадкові. Якщо товар коштував би понад 200 тисяч гривень, сільрада мала оголосити тендер. А так, рівними частками по 199 тисяч гривень витратили майже всю субвенцію для села з державного бюджету.

Директорка місцевої школи Наталія Вакульчик пояснює, хотіли як краще.

Ми дізналися, що на нашу громаду була виділена державна субвенція у сумі мільйон 360 тисяч гривень. Порадившись, ми разом вирішили, що купимо ноутбуки, телевізор із підключенням до інтернету, проектори, для того щоб розмістити їх у кожному класі, щоб мав змогу навчати дітей кожен учитель-предметник зі свого предмету,

– каже директорка.

В селі уточнюють: галас, який піднявся в соціальних мережах щодо ціни ноутбука є передчасним. Пояснюють, що сто дев’яносто дев’ять тисяч гривень – це не за один, а за двадцять ноутбуків. Просто в сільраді документи для системи Prozorro заповнили не зовсім коректно:

Але, навіть при цьому, питань по закупівлі залишається ще чимало.

Наприклад, яким чином голова об`єднаної громади Олег Гречич обрав постачальника товарів? Сам пан голова каже, що про закупівлю обладнання домовлявся в останні дні 2016-го року.

30-го числа до мене передзвонив один підприємець, приїхав, ми з ним домовилися. А з другим ми домовилися по телефону, я з ним зустрівся в Рівному і ми з ним домовилися, що вони поставки зроблять. Мені їхні ціни сподобалися,

– переконує Олег Гречич.

Металокерамічна складна дошка з магнітною поверхнею. Таких сільрада купила 13 штук. За кожну заплатила понад 15 тисяч гривень. В торговельних мережах подібні можна придбати майже вдвічі дешевше. Відтак, можлива загальна переплата тільки на дошках – понад 90 тисяч гривень. Стільки ж переплатили за дев’ять проекторів з екранами, які коштують не більше 11-ти тисяч, хоча купували їх по 16 тисяч.

Загалом же, з усієї субвенції в 1,3 мільйона гривень, як мінімум триста тисяч гривень були витрачені необґрунтовано.

Однак купівля за завищеними цінами та ймовірна адмінвідповідальність – це ще півбіди. Ще 19-го грудня у сільраді підписали накладні про те, що товар на мільйон гривень отримали. Хоча станом на початок січня ніякого товару в селі ще немає.

Голова громади Олег Гречич прикривається додатковими угодами, в яких йдеться що обладнання зберігатиметься на складах постачальника. Однак відмовляється повідомити навіть де це обладнання, наштовхуючи на висновок, що товару, оплаченого бюджетними грошима, у підприємця взагалі немає:

Підприємець Володимир Мастерко, у якого сільрада придбала за очевидно завищеними цінами майже усе обладнання, на телефонні дзвінки не відповідає. У Рівному ні за місцем реєстрації, ні за контактними даними офісу так і не знайшли. Мешканці цього будинку теж не знають, щоб десь тут продавали зараз комп’ютерну техніку або обслуговували її.

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Згідно документів і пояснень голови сільради, селяни отримали товар 19-го грудня, хоча оплатили його на десять днів пізніше. При цьому, підписали угоду на його зберігання, хоча де зберігається товар показати не можуть. Експерти кажуть, це може вказувати на спробу замести сліди:

Початком відповідальності по договору зберігання є момент передачі на зберігання певного майна. А тут передача взагалі не відбувається. Акт про передачу не складається, майно у цьому акті не вказується. Це майно ще не перейшло до власника, а вже він його передає на зберігання. Юристи про такі речі говорять – складений документ про людське око. – В діях цих службових осіб наявні ознаки кримінальних правопорушень, – додає адвокат. – Зокрема, кримінальне законодавство передбачає відповідальність за внесення до офіційних документів неправдивих даних. Про це є стаття у Кримінальному кодексі 366 – завідомо підроблений службовий документ,

– розповідає адвокат Олександр Бражніков.

Ознаки службового підроблення є ще в одній закупівлі сільради, проведеній напередодні Нового року. 199 тисяч у ці дні з бюджету громади отримує ТОВ «БП Профбуд» за встановлення дверей у школі. 26 грудня сільрада підписує акт виконаних робіт, яким підтверджує, що роботи зі встановлення дверей зроблені. Однак третього січня 2017 року двері все ще стоять, купкою складені у спортзалі школи. В сільраді такий поспіх і проблеми із закупівлями пояснюють тим, що були зобов’язані використати кошти буквально за кілька днів, до кінця року. Інакше їх забрали би у громади:

Посадовцям сільради заперечує начальник управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Григорій Таргонський.

Ці кошти – вони не були ті, які, як правило, що якщо до 1 січня не освоєні, то вони повертаються назад у державний бюджет. Ці кошти перехідні були, і ці кошти спокійно можна було використовувати і у 2017 році. Ми пропонували, щоб ці кошти розподілити у 2017 році, не спішити їх ділити у 2016 році. Ну але розподіл відбувся і відбулося те, що відбулося,

– розповів Григорій Таргонський.

Втім, через ці скандальні закупівлі поліція вже відкрила кримінальне провадження.

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