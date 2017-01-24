Як в Україні процвітає гральний бізнес та хто його "кришує": розслідування журналістів

У свіжому випуску програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом – азартний бізнес в Україні – абсолютно нелегальний у всіх його формах. Однак дехто намагається обійти Конситутцію та переформатувати ті ж гральні заклади у щось більш законне.

Найпопулярнішими є так звані "Національні лотереї", які працюють чомусь у закритому режимі. І впускають туди лише обраних. То ж по суті, нічого не змінилось окрім назви та вивіски. Принцип роботи залишився той самий.

Працівники МВС в той же час звітують, що їх силами було викрито 418 гральних закладів в Україні та вилучено майже 7 тисяч одиниць грального обладнання.

Чому Аваков вже два роки не може подолати гральний бізнес в Україні – дивіться у програмі.