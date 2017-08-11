Як в Україні "реформують" правоохоронні органи, просто міняючи назви підрозділів

Під час вивчення майнових декларацій керівників державних підприємств, журналісти звернули увагу на доходи керівника легендарного державного авіабудівного заводу "Антонов" Олександра Коцюби.

Про це йдеться у випуску програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

Наразі він очолює підприємство з червня 2016 року. А до того, протягом року був його віце-президентом, прийшовши на державне підприємство у 2015 році з приватного промислового сектору.

Серед своїх доходів президент компанії задекларував 1 мільйон 408 тисяч гривень, отриманих при відрядженні за кордон. Ця сума більша за його річну зарплату, яка склала 1 мільйон 133 тисячі гривень.

Тобто за рік він отримав від державного заводу більше, ніж 50 тисяч доларів у вигляді доходу від перерахування добових.

Журналістам стало відомо, що за кордоном Олександр Коцюба провів у 2016 році близько 100 днів. Тобто нараховував собі 14 тисяч гривень, або більше ніж 500 доларів, на добу. До слова, в добові не включаються витрати на переліт та на житло. Це оплачується окремо. І ще багато всього.

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Як реформувати установу, просто змінивши назву

Українські чиновники давно й надовго завчили одну просту схему, як вирішувати взагалі будь-які питання чи проблеми. І чогось іншого, аніж ця схема, дочекатись від них неможливо. А система їхня вивчена до найменших дрібниць.

Наприклад, беремо сумнозвісно відомий підрозділ міліції УБЕЗ, тобто Управління по боротьбі з економічною злочинністю. Далі – робимо показову переатестацію, реформи, "жити по-новому" і так далі.

На ділі ж, лишаємо на посадах більшість старих і дискредитованих кадрів, яких апріорі не мало б бути в оновленій структурі. Зрештою, адже заради оновлення вся ця бурхлива реформаторська діяльність і починалася.

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Але схема: лишивши старі кадри, можна ще перейменувати установу. Наприклад, нехай буде Департаментом захисту економіки Національної поліції. От і все. Повне оновлення організму, свіжі сили, ентузіазм, зміни. Достатньо було просто змінити назву.

А що старі кадри? "Нові" працівники ведуть розкішний спосіб життя, несумісний з офіційними доходами державних службовців. От і вся "схема".

Щоб дізнатися більше – дивіться повний випуск програми "Схеми".