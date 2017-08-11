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Як в Україні "реформують" правоохоронні органи, просто міняючи назви підрозділів

Схеми 18:05, сьогодні 40 Читать новость на русском

Під час вивчення майнових декларацій керівників державних підприємств, журналісти звернули увагу на доходи керівника легендарного державного авіабудівного заводу "Антонов" Олександра Коцюби.

Про це йдеться у випуску програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

Наразі він очолює підприємство з червня 2016 року. А до того, протягом року був його віце-президентом, прийшовши на державне підприємство у 2015 році з приватного промислового сектору.

Серед своїх доходів президент компанії задекларував 1 мільйон 408 тисяч гривень, отриманих при відрядженні за кордон. Ця сума більша за його річну зарплату, яка склала 1 мільйон 133 тисячі гривень.

Тобто за рік він отримав від державного заводу більше, ніж 50 тисяч доларів у вигляді доходу від перерахування добових.

Журналістам стало відомо, що за кордоном Олександр Коцюба провів у 2016 році близько 100 днів. Тобто нараховував собі 14 тисяч гривень, або більше ніж 500 доларів, на добу. До слова, в добові не включаються витрати на переліт та на житло. Це оплачується окремо. І ще багато всього.

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Як реформувати установу, просто змінивши назву

Українські чиновники давно й надовго завчили одну просту схему, як вирішувати взагалі будь-які питання чи проблеми. І чогось іншого, аніж ця схема, дочекатись від них неможливо. А система їхня вивчена до найменших дрібниць.

Наприклад, беремо сумнозвісно відомий підрозділ міліції УБЕЗ, тобто Управління по боротьбі з економічною злочинністю. Далі – робимо показову переатестацію, реформи, "жити по-новому" і так далі.

На ділі ж, лишаємо на посадах більшість старих і дискредитованих кадрів, яких апріорі не мало б бути в оновленій структурі. Зрештою, адже заради оновлення вся ця бурхлива реформаторська діяльність і починалася.

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Але схема: лишивши старі кадри, можна ще перейменувати установу. Наприклад, нехай буде Департаментом захисту економіки Національної поліції. От і все. Повне оновлення організму, свіжі сили, ентузіазм, зміни. Достатньо було просто змінити назву.

А що старі кадри? "Нові" працівники ведуть розкішний спосіб життя, несумісний з офіційними доходами державних службовців. От і вся "схема".

Щоб дізнатися більше – дивіться повний випуск програми "Схеми".

Теги: Новини політики Поліція Розслідування Корупція Реформи
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