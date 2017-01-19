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Як в Україні святкують Другий Святвечір та готуються до Водохреща

23:18, 18 січня 178 Читать новость на русском
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Сьогодні у християн східного обряду – переддень Богоявлення або ж Другий святвечір. А ще його називають Голодною кутею. Саме тому весь день віряни постять. Коли засяє перша зоря - сідають до вечері. Але на стіл подають пісні страви. До того ж сьогодні освячують воду. Вважають, що вона має цілющі властивості.

Вранці після богослужінь у церквах Львова вже виставили бочки із освяченою водою. Її п'ють натще для зцілення душі та тіла. Цією водою господар скроплює усіх членів сім'ї та хату. Так готуються до Голодної куті.

Богоявлення – це Таїнство хрещення Ісуса Христа в річці Йордан.

Це свято є дуже особливе тому, що це не є просто посвячення води і просто пиття води, просто окроплення води. Це є засвідчення нашої вірності Богові з тим, що ця вода є сповнена божої благодаті,
– зазначає військовий капелан храму Св.Апостолів Петра та Павла о. Тарас Михальчук.

У цілющі властивості води вірять й під час купання. У Львові активно готуються до завтрашнього Водохреща і уже традиційно вирубали кілька ополонок для занурення.

Аби пірнання було безпечним, спершу слід добре розігрітись. Потрібно мати і зручний одяг, щоб швидко роздягунутися та вдягнутися. Не можна вживати алкоголю. А от тим, у кого хворі нирки, діабет чи проблеми з тиском не радять залазити в ополонку.

Читайте також: Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні

Теги: Україна релігія Новорічні свята Львів
Джерело: 24 Канал
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