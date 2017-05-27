Як в Україні відреагували на російську пропаганду про "розплатитися за проїзд сіллю в маршрутці"

Є люди, які в пропаганді сепаратизму вже "пуд солі з'їли". Але це не заважає їм спокійно їздити на територію окупанта, щоби там на телеефірі ще раз насолити українцям. Ну або принаймні потішити їх.

У прайм-тайм на російському Першому каналі виходить програма "Время покажет". З надзвичайно "різноманітною" тематикою: "Украина – развод с Россией?", "Праздник по-украински", "Украина без лент", "Украина сжигает мосты". В одній з останніх програм і з'явилася перспективна фантастка, досі знана просто як "ватниця" із Запорізької області, Катерина Уманець. У нас люди сіллю розраховуються в маршрутному таксі", – зі всіх сил переконувала російських телеглядачів Катерина Уманець. Читайте також: О "клевете" и пропаганде: нет никакого "завтра", товарищ Прилепин Але маршрутки – то лише початок. Так виглядає місячний проїзний в Мелітополі. pic.twitter.com/kgKQXDjjDS — Баба і кіт (@babaikit) 26 травня 2017 р. Зважаючи на нестабільний курс гривні, українці повністю перейдуть на розрахунок сіллю. Так тепер виглядатимуть квартири корупціонерів при обшуку. А так – маєтки олігархів. Або ж усе простіше. Як пише "Вікіпедія": "Морська сіль – неофіційна, "вулична" назва сімейства так званих "конструкторських наркотиків", які часто складаються із замінників катинону і дія яких схожа на амфетамін та кокаїн". Тому зрозуміло, звідки у Катерини Уманець така прив'язаність до "солі". Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться за посиланням.

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