Як в Україні відреагували на російську пропаганду про "розплатитися за проїзд сіллю в маршрутці"
Є люди, які в пропаганді сепаратизму вже "пуд солі з'їли". Але це не заважає їм спокійно їздити на територію окупанта, щоби там на телеефірі ще раз насолити українцям. Ну або принаймні потішити їх.
У прайм-тайм на російському Першому каналі виходить програма "Время покажет". З надзвичайно "різноманітною" тематикою: "Украина – развод с Россией?", "Праздник по-украински", "Украина без лент", "Украина сжигает мосты".
В одній з останніх програм і з'явилася перспективна фантастка, досі знана просто як "ватниця" із Запорізької області, Катерина Уманець.
У нас люди сіллю розраховуються в маршрутному таксі", – зі всіх сил переконувала російських телеглядачів Катерина Уманець.
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Але маршрутки – то лише початок.
Зважаючи на нестабільний курс гривні, українці повністю перейдуть на розрахунок сіллю. Так тепер виглядатимуть квартири корупціонерів при обшуку.
А так – маєтки олігархів.
Або ж усе простіше. Як пише "Вікіпедія": "Морська сіль – неофіційна, "вулична" назва сімейства так званих "конструкторських наркотиків", які часто складаються із замінників катинону і дія яких схожа на амфетамін та кокаїн". Тому зрозуміло, звідки у Катерини Уманець така прив'язаність до "солі".
Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться за посиланням.