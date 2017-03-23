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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Як вбили Дениса Вороненкова: карта

18:17, сьогодні 976 Читать новость на русском
Вбивство Дениса Вороненкова
Вбивство Дениса Вороненкова / gettyimages.com

У поліції та ГПУ детально розповіли про обставини вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Сайт "24" розповідає, як усе відбулося.

Денис Вороненков та його охоронець залишили автомобіль неподалік від готелю "Прем'єр Палац" у Києві. Вони піднімалися бульваром Шевченка і встигли пройти від машини 20 метрів.


Автомобіль Вороненкова

За рогом на вулиці Пушкінській їх підстерігав професійний кілер, який виявився громадянином України. Туди його підвіз автомобіль марки Daewoo. Наразі правоохоронці відслідковують рух цієї машини.

Кілер почав стрілянину. Вороненков отримав одну кулю в шию, дві в район обличчя та одну в живіт. Крім того, злочинець поранив охоронця екс-депутата, але останньому вдалося зупинити кілера, коли той тікав. У результаті вбивцю та охоронця було поранено і доставлено в медичні заклади. Кілер помер в лікарні на операційному столі.


Місце вбивства Дениса Вороненкова

На місці вбивства правоохоронці знайшли загалом 20 гільз та пістолет ТТ. Охоронець Вороненкова живий і співпрацює зі слідством.

Версіями вбивства колишнього депутата Держдуми розглядають як його діяльність у Федеральній службі РФ з протидії наркотикам і контрабанді, так і те, що політик був важливим свідком у справі президента-втікача Віктора Януковича.

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Теги: Україна Вбивство Вороненкова Кримінал Київ Інфографіка
Джерело: 24 Канал
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