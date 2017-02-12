Як ви ставитесь до скандалу на нацвідборі Євробачення?

11 лютого українці визначились зі ще двома фіналістами національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2017.

Проте під час півфіналу між одним із членів журі Андрієм Данилком та конкурсанткою Мілою Нітіч зав'язалась перепалка.

Після виконання пісні "Mystery" Нітіч Данилко відверто заявив, що вона йому не сподобалась і звучить банально.

Конкурс "Євробачення" - не конкурс голосів, а конкурс пісень. Якщо там беруть участь навіть я, то… Я думаю, ви добре заспівали, але це 2004 рік, а зараз 2017. Категорично ні. Це так банально,

– сказав суддя.

На що Міла відповіла, що знає його позицію, що Європу важко здивувати такими піснями, однак порадила Данилку звернути увагу на те, про що саме композиція.

Під час оголошення результатів від членів журі Данилко зізнався, що поставив Нітіч 2 бали і не в останню чергу через те, що вона посміла з ним сперечатись.

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Переможцями другого півфіналу стали співачка ILLARIA та виконавець ROZHDEN.