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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Як ви ставитесь до скандалу на нацвідборі Євробачення?

10:40, сьогодні 8569 Читать новость на русском
Під час нацвідбору між суддею і конскурсанткою розгорілась суперечка
Під час нацвідбору між суддею і конскурсанткою розгорілась суперечка / Колаж 24 Каналу

11 лютого українці визначились зі ще двома фіналістами національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2017.

Проте під час півфіналу між одним із членів журі Андрієм Данилком та конкурсанткою Мілою Нітіч зав'язалась перепалка.

Після виконання пісні "Mystery" Нітіч Данилко відверто заявив, що вона йому не сподобалась і звучить банально.

Конкурс "Євробачення" - не конкурс голосів, а конкурс пісень. Якщо там беруть участь навіть я, то… Я думаю, ви добре заспівали, але це 2004 рік, а зараз 2017. Категорично ні. Це так банально,
– сказав суддя.

На що Міла відповіла, що знає його позицію, що Європу важко здивувати такими піснями, однак порадила Данилку звернути увагу на те, про що саме композиція.

Під час оголошення результатів від членів журі Данилко зізнався, що поставив Нітіч 2 бали і не в останню чергу через те, що вона посміла з ним сперечатись.

Дивіться також: Другий півфінал національного відбору на Євробачення-2017: відео трансляції

Переможцями другого півфіналу стали співачка ILLARIA та виконавець ROZHDEN.

Теги: Україна Політика Євробачення-2017 Музика Скандал Євробачення Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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