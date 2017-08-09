Як вибрати якісний кетчуп та чим він корисний

Мабуть, немає господині, у якої на кухні не було б найпопулярнішого у світі соусу – кетчупу.

Особливо у літню пору неможливо уявити пікнік без кетчупу – він чудово смакує з шашликом чи просто печеною картоплею. Але щоб кетчуп приніс вам справжнє задоволення та насолоду від смаку, треба обрати справді якісний продукт. Ми вирішили розібратися, як правильно вибрати кетчуп та чим корисний цей соус.

Як правильно вибрати кетчуп

Коли ви купуєте кетчуп у магазині ви читаєте склад? Ні? А даремно! Саме із складу можна перевірити, чи якісний продукт у ваших руках. Склад цього соусу досить простий – до нього входить вода, томатна паста, цукор, оцет, сіль, а також трави та спеції. Але неприйнятно для кетчупів – це загусники та штучні консерванти. Якщо ви побачили на етикетці замітки про такі штучні добавки – обходьте цей соус стороною.

У складі кетчупу присутній цукор. Проте, якщо ви знайшли у складі синтетичні підсолоджувачі, то залишіть його на прилавку. Синтетичні підсолоджувачі солодші за цукор в 200, а то й 500 разів!

Зверніть увагу й на термін придатності кетчупу. Якщо соус можна зберігати два роки, то від покупки такого продукту краще утриматися.

Також від кетчупу не повинно бути різкого запаху. Соус повинен мати приємний запах і смак томатів без сторонніх присмаків. Буває, що у складі кетчупа зазначені ароматизатори ідентичні до натуральних. Але ж навіщо соусу, який зробили на основі томатної пасти, ще й ароматизатор? Це просто означає, що томатна паста не є основним інгредієнтом і до того ж її добряче розбавили згущувачами.

Колір якісного кетчупу – насичено червоний, але не коричневий. У такому випадку ви ризикуєте придбати соус, який зробили на основі овочевого або фруктового пюре.

Побутує міф, що імпортні кетчупи якісніші за українські. Насправді це не так. Наприклад, томати ТМ Торчин готують на двох українських заводах у Херсоні та Миколаєві, де виробник може спостерігати за селекцією, відбором, якістю ґрунту, добрив, води, і самих томатів. Тому українські томати нічим не гірші за європейських виробників.

Чим корисний кетчуп?

Якщо ми вже розібралися, як вибрати справді корисний продукт, давайте з’ясуємо, чим він корисний.

Саме томати містять велику кількість лікопіну – потужного природнього антиоксиданту. При цьому лікопін не руйнується під час термічної обробки, а навпаки – це сприяє його кращому засвоєнню. Тому кетчуп є хорошим ресурсом його отримання. Також цей елемент має антибактеріальні та протигрибкові властивості.

До слова, саме лікопен надає томатам червоний колір.

Також томати багаті на пектинові речовини, які окрім різних корисних властивостей, вважаються чудовим сорбентом і здатні поглинати важкі метали, токсичні та хімічні речовини.

Додайте кетчуп у свій щоденний раціон, щоб його урізноманітнити, адже прісна їжа відразу стане смачнішою.

Бургер із запеченою картоплею з розмарином та кетчупом

Коли ми знаємо стільки про якісний кетчуп та його корисні властивості – приготуйте щось особливе для ваших рідних з кетчупом.

Пропонуємо оригінальний рецепт бургера із запеченою картоплею з розмарином та кетчупом – така страва чудово пасуватиме для пікніку у компанії родини та друзів.

Інгредієнти (Страва на 4-х людей)

Для картоплі з розмарином:

500 грам картоплі;

Невелика жменька листя розмарину, дрібно нарізана;

3 столові ложки оливкової олії;

Сіль та свіжозмелений чорний перець;

Для гамбургерів:

1 маленька цибуля, дрібно нарізана;

2 зубчики часнику, подрібнені;

500 грам фаршу з яловичини;

2 столові ложки дуже дрібно нарізаної петрушки;

4 булочки, розрізані на двоє і легко підсмажені;

Листя салату;

1 великий помідор, нарізаний на 4 скибки;

4 скибочки сиру, наприклад, Чеддер;

Червона цибуля та квашені огірки, нарізані кільцями;

Кетчуп ТМ Торчин.

Рецепт приготування

Розігрійте духовку до 200 градусів. Поріжте картоплю на четвертинки і рівномірно розкладіть на форму для випікання. Посипте картоплю розмарином, покропіть її трьома ложками олії, посипте сіллю та чорним перцем.

Готуйте картоплю протягом 30-35 хв і час від часу помішуйте до утворення золотистої скоринки.

Тим часом розігрійте ваш гриль або сковороду і починайте готувати бургери.

Розігрійте олію в сковороді та обсмажте цибулю кілька хвилин, щоб вона стала м’якенькою. Тоді додайте часник і готуйте ще 1 хвилину. Залиште охолоджуватися.

У великій мисці змішайте фарш з петрушкою, цибулею та часником (яка була протушкована). Сформуйте чотири котлети.

Обсмажте котлетки по 4-5 хвилин з кожної сторони. Або трішки довше, якщо ви хочете мати бургери "well done".

Покладіть на підсмажену булочку листок салату, скибку помідора і зверху покладіть гарячу котлету. Додайте скибку сиру, трішки червоної цибулі, квашених огірків та кетчуп. Подавайте разом з приготовленю картоплею з розмарином. Використайте кетчуп як соус до картоплі. Смачного!