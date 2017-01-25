Як відбувається блокада окупованої території – Семенченко показав свіжі фото

На Донбасі триває третій етап блокади торгівлі з окупантами, яку розпочали бійці та ветерани АТО. Наразі заблокована залізничне сполучення Луганськ - Лисичанськ – Папасна.

Про це повідомив нардеп Семен Семенченко. Він також оприлюднив фото блокади.

За його словами, 12 вантажних поїздів і більш ніж 700 вагонів на цій ділянці сьогодні виключили з процесу фінансування тероризму.

"Перший блокпост блокади отримав назву "Редут Богдана". Зараз триває інженерне обладнання місцевості і забезпечення безпеки учасників блокади", – повідомив Семенченко.

Він також додав, що рядові співробітники МВС, прикордонники та співробітники СБУ підтримують ці дії бійців та ветеранів.

Нагадаємо, наприкінці 2016 бійці та ветерани батальйону "Донбас" оголосили про початок блокади окупованих територій. Ця блокада стосується лише торгівлі з терористами та контрабанди, мирних жителів вона не зачепить.