Як відбувається найбільша спецоперація із затримання учасників податкових "схем": фото

Понад 2 тисячі правоохоронців проводять понад 450 одночасних обшуків на території 15 областей. Все це відбувається у рамках найбільш масштабнішої спецоперації із затримання учасників податкових "схем" колишньої влади.

Зараз частина учасників злочинних "схем" вже затримана, решту – затримують і доставляють до столичного суду для обрання міри запобіжного заходу.

Затримання колишніх податківців

Учасники спецоперації вже з’ясували, що впродовж 2011-2014 років так звані «податкові ями» допомогли вивести в тінь близько 96 мільярдів гривень.

Читайте також: Наймасштабніші арешти екс-чиновників: перший затриманий дав коментар

Знайдені коштовності під час обшуків

Глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що наразі 22 чиновників вже затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Затриманим інкримінують створення злочинної організації, яка мала на меті мінімізацію та ухиляння від сплати податків на користь організаторів та членів цієї злочинної організації. Слідчими розслідуються кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених статтями 255 (Участь у злочинній організації) та 364 (Зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Поліція проводить обшуки