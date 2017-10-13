Як відбуваються весілля в Міжнародній церкві конопель: яскраві фото

Якщо вам набридли "стандартні" весільні церемонії, пропонуємо поглянути, як закохані парі святкують свої весілля у Міжнародній церкві конопель в місті Денвер у штаті Колорадо, США.

Подібна пропозиція виникла як результат великого попиту на проведення весілля в тематиці канабісу. Один з представників церкви, Лі Моллой, зазначив, що вони не очікували такої реакції суспільства на створення церкви. Тому тепер вони раді, що зможуть втілити мрії людей в реальність.

У виданні зазначають, що за 4200 доларів тут можна замовити повний пакет весільних послуг, що включає організацію церемонії на 200 чоловік, а також довічне членство в церкві канабісу. Якщо у відвідувачів не вистачає фінансових можливостей, то можна взяти участь у весільному розпродажі і навіть виграти безкоштовне святкування цієї події.

Для цього потрібно відповісти, чому саме ви повинні бути цією парою, що святкує своє весілля тут. А для проведення тематичного весілля Міжнародна церква конопель пропонує наступні весільні атрибути і елементи декору:

Нагадаємо, що Міжнародну церкву конопель відкрили в будівлі колишньої протестантської церкви і спочатку в ній пропонували запрошувати відомих акторів, стендап-коміків, а також влаштовувати концерти та кінопокази.