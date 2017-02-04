Як відмовитися від центрального опалення і сплачувати менше

Через сильні морози обленерго виставляють українцям квитанції з величезними сумами. Однак відмовитись від послуг монополістів і перейти на автономне опалення – зовсім не просто.

Багато українців відмовляються від централізованого опалення і встановлюють в квартирах газові котли. Відповідно, сплачують за газ втричі менше, ніж тариф на тепло.

Проте в міських обленерго такій економії не раді. Опалювати будинки, в яких більшість мешканців перейшли на котли, їм не вигідно.

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Та й відмовитись від централізованого опалення в квартирі не так просто. Адже трубу з опаленням можуть відрізати цілому будинку.

Більше про те, як перейти на автономне опалення – дивіться у відеосюжеті.