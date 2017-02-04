Як відмовитися від центрального опалення і сплачувати менше
15:02, сьогодні 1229 Читать новость на русском
Через сильні морози обленерго виставляють українцям квитанції з величезними сумами. Однак відмовитись від послуг монополістів і перейти на автономне опалення – зовсім не просто.
Багато українців відмовляються від централізованого опалення і встановлюють в квартирах газові котли. Відповідно, сплачують за газ втричі менше, ніж тариф на тепло.
Проте в міських обленерго такій економії не раді. Опалювати будинки, в яких більшість мешканців перейшли на котли, їм не вигідно.
Читайте також: У платіжках за газ з’являться нові дані
Та й відмовитись від централізованого опалення в квартирі не так просто. Адже трубу з опаленням можуть відрізати цілому будинку.
Більше про те, як перейти на автономне опалення – дивіться у відеосюжеті.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції2 вересня 2016 , 12:40 425
Ватажки "ДНР" та "ЛНР" отримали наказ припинити вогонь від Росії15 вересня 2016 , 17:59
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант17 серпня 2016 , 14:15
Коментарі