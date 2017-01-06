  • укр
  • рус
14:51
6 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 13:00: Ситуація в зоні АТО. Нова система реєстрації ліків
Випуск новин
13:57, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Як відновити сили після грипу і не захворіти знову: корисні поради

12:21, сьогодні 781 Читать новость на русском
Як відновити сили після грипу
Як відновити сили після грипу / 24 Канал

Зима – це не тільки новорічні свята та смаколики, а ще й сезон застуди та грипу.

Проте мало хворобу лише подолати. Після грипу організму потрібно приблизно 2-3 тижні, щоб повністю відновитися. Портал "Ліза" дає кілька порад, як пришвидшити відновлення організму та не захворіти знову.

Пийте більше рідини

Коли основні симптоми грипу вже зникли, організм все одно продовжує виводити токсини, які утворилися під впливом вірусу. Щоб допомогти організму і прискорити ці процеси, в цей період потрібно більше пити.

Підійдуть звичайний або зелений чай, відвар шипшини, напої, приготовані на основі брусниці, журавлини або чорної смородини.

Зрештою, можна пити звичайну воду – головне, щоб протягом дня ви випивали не менше 2 літрів рідини.

Додайте в меню овочі та каші

Раціон у перші дні після хвороби повинен включати в себе більше овочів і каш. Через великий вміст клітковини ці продукти також ефективно допомагають організму виводити токсини. В меню також повинні бути білкові страви: риба, морепродукти і молочні продукти.

Читайте також: Грип чи ГРВІ? Чітка інструкція, як відрізнити недугу

Більше гуляйте на свідому повітрі

Фахівці радять більше гуляти на вулиці після одужання, адже прогулянки нормалізують обмін речовин, піднімають загальний тонус організму і допомагають виводити токсини.

Проте потрібно правильно вибирати одяг для прогулянки слід таким чином, щоб не спітніти і не замерзнути.

Вживайте вітаміни

Після одужання бажано прийняти курс полівітамінного комплексу. Вітаміни допоможуть підтримати імунну систему. Можна піднімати імунітет і перевіреними домашніми способами – пити настої або відвари звіробою, арніки або ромашки.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Грип в Україні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як уберегти організм від застуди – ці поради пригодяться кожному
сьогодні, 13:03 Як уберегти організм від застуди – ці поради пригодяться кожному
774
Свято Різдва: неймовірні українські традиції
сьогодні, 10:54 Свято Різдва: неймовірні українські традиції
Анастасія Ковач-Петрушенко
Як Обама Трампа з Путіним сварив
сьогодні, 12:40 Як Обама Трампа з Путіним сварив
Наталія Лебідь 1511
Як зустрічають Святвечір у Західній Україні: традиції, що збереглися
сьогодні, 10:00 Як зустрічають Святвечір у Західній Україні: традиції, що збереглися
Анна Косинська 2 3849
З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти різдвяної куті
сьогодні, 08:41 З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти різдвяної куті
Ірина Полицька 621
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук