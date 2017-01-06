Як відновити сили після грипу і не захворіти знову: корисні поради

Зима – це не тільки новорічні свята та смаколики, а ще й сезон застуди та грипу.

Проте мало хворобу лише подолати. Після грипу організму потрібно приблизно 2-3 тижні, щоб повністю відновитися. Портал "Ліза" дає кілька порад, як пришвидшити відновлення організму та не захворіти знову.

Пийте більше рідини

Коли основні симптоми грипу вже зникли, організм все одно продовжує виводити токсини, які утворилися під впливом вірусу. Щоб допомогти організму і прискорити ці процеси, в цей період потрібно більше пити.

Підійдуть звичайний або зелений чай, відвар шипшини, напої, приготовані на основі брусниці, журавлини або чорної смородини.

Зрештою, можна пити звичайну воду – головне, щоб протягом дня ви випивали не менше 2 літрів рідини.

Додайте в меню овочі та каші

Раціон у перші дні після хвороби повинен включати в себе більше овочів і каш. Через великий вміст клітковини ці продукти також ефективно допомагають організму виводити токсини. В меню також повинні бути білкові страви: риба, морепродукти і молочні продукти.

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Більше гуляйте на свідому повітрі

Фахівці радять більше гуляти на вулиці після одужання, адже прогулянки нормалізують обмін речовин, піднімають загальний тонус організму і допомагають виводити токсини.

Проте потрібно правильно вибирати одяг для прогулянки слід таким чином, щоб не спітніти і не замерзнути.

Вживайте вітаміни

Після одужання бажано прийняти курс полівітамінного комплексу. Вітаміни допоможуть підтримати імунну систему. Можна піднімати імунітет і перевіреними домашніми способами – пити настої або відвари звіробою, арніки або ромашки.